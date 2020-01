US-Präsident Donald Trump hat neue Vorwürfe in der Ukraine-Affäre zurückgewiesen. Er habe seinem Ex-Sicherheitsberater John Bolton nie gesagt, dass Militärhilfe für die Ukraine an Ermittlungen gegen Demokraten geknüpft gewesen sei, twitterte Trump am Sonntag. Sollte Bolton sich so geäußert haben, dann nur, um sein Buch zu verkaufen. Die "New York Times" hatte berichtet, dass Bolton in einem Manuskript der Darstellung Trumps widerspreche. Er behauptet, Trump habe ihm erklärt, die Hilfe solle eingefroren bleiben, bis die Ukraine bei Ermittlungen helfe. Trumps Anwälte ließen sich am Montag von den Meldungen nicht beirren: "Als Berater der Präsidenten ist unsere Position, dass der Präsident zu jeder Zeit verfassungsgemäß, gesetzeskonform, im internationalen Interesse und im Sinne seines Amtseides gehandelt hat. Einen ausländischen Führer aufzufordern, die Korruption zu bekämpfen ist keine Verletzung des Amtseides." Die Demokraten forderten angesichts der neuen Vorwürfe umgehend, Bolton im Amtsenthebungsverfahren im Senat als Zeugen zu befragen. Das wird allerdings von Trumps Republikanern mit ihrer Mehrheit in der Kongresskammer bislang blockiert.