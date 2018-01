Am Donnerstagvormittag landete Donald Trumps Präsidentenmaschine Air Force One in Zürich. Anschließend bestieg der US-Präsident seinen Hubschrauber Marine One mit dem Ziel Davos. Und dem ein oder anderen aufmerksamen Beobachter mag ein Detail aufgefallen sein: Die US-Flagge scheint auf beiden Maschinen verkehrt herum abgebildet zu sein. Das blaue Feld mit den 51 Sternen befindet sich nämlich in der oberen rechten Ecke, und nicht wie sonst links.

Was ist denn da passiert? Konnte beim Bemalen der Regierungsmaschinen solch ein eklatanter Fehler passiert sein? Gleich zwei Mal?

Aber nein. Tatsächlich hat die spiegelverkehrte Flagge ihre Richtigkeit. Denn der Flaggen-Kodex der USA schreibt vor: "Bei der Darstellung der Flagge sollte das blaue Feld mit den Sternen immer in der Position der höchsten Ehre angezeigt werden." Wo sich diese Position der höchsten Ehre befindet, hängt jedoch davon ab, wo die Flagge angebracht ist.

Sterne gehören nach vorne

Wird die US-Fahne horizontal oder vertikal aufgehängt oder aufgestellt, muss das blaue Feld sich in der linken oberen Ecke befinden. Ist die Flagge jedoch an einem Fahrzeug oder an einer Person angebracht, ist die jeweilige Vorderfront die Position der höchsten Ehre. Bei einem Flugzeug oder Hubschrauber muss das Sternenfeld sich deswegen möglichst weit vorne in Fahrtrichtung befinden. Daher sind die Flaggen auf den linken Flanken der Air Force One und der Marine One seitenverkehrt abgebildet.

Auf den rechten Flanken der Maschinen sind die Sternenfelder aber wieder in der linken Ecke - und zeigen somit wieder nach vorn.

Aus dem gleichen Grund sind die Fahnen auch auf den Uniformen der US-Soldaten spiegelverkehrt angebracht - zumindest wenn sie sich auf den Ärmeln der Uniformen aufgenäht sind. In den "Army Regulations" heißt es dazu: "Der Aufnäher der amerikanischen Flagge muss auf der rechten oder linken Schulter so getragen werden, dass das Sternenfeld nach vorn zeigt. Wenn die Flagge auf diese Weise getragen wird, wirkt es für den Träger, als ob sie im Wind flattert, wenn er nach vorn prescht."

Diese Vorschrift hat historische Ursprünge. Wenn die Soldaten früher die US-Fahne mit in die Schlacht getragen haben, so packten sie sie bei dem Schaft und trugen nach vorne. Auf diese Weise zeigte das Sternenfeld nach vorn.