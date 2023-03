Von Polizeifotos bis zum "Sturm auf New York": Was passiert, wenn Donald Trump angeklagt wird?

von Leonie Scheuble Donald Trump steht kurz davor, als erster ehemaliger US-Präsident angeklagt zu werden. Doch was passiert dann? Kann er seine erneute Kandidatur an den Nagel hängen – oder hilft ihm ein möglicher Prozess sogar? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

In New York nähert sich der Höhepunkt eines historischen Schauspiels. In der Hauptrolle: Donald Trump. Sein Gegenspieler, Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg, steht kurz davor, den Ex-Präsidenten wegen Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin vor Gericht zu bringen. Mit einer Anklage wird laut Medienberichten bereits am Mittwoch gerechnet. Unterdessen laufen in Manhattan die Vorbereitungen der Strafverfolgungsbehörden auf Hochtouren.