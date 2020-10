Sehen Sie im Video: "Covid Superspreader Event hier lang" – riesiges Billboard weist Trump-Anhängern den Weg.









Im US-Bundesstaat Iowa weist ein Schild mit Pfeil die Richtung: "Trump Covid Superspreader Event".





Die Gruppe mit dem Namen "Iowa Rural America 2020" hat das Werbeplakat bezahlt und als Warnung aufstellen lassen.





Die Anti-Trump-Gruppe – bestehend aus Landwirten, Agrarfachleiten, ehemaligen Beamten und Gemeindevorstehern – möchte auf die Gefahr hinweisen, die von einem Wahlkampfevent des US-Präsidenten ausgeht.





"Jeder sollte sich Sorgen machen über einen Präsidenten, der letzte Woche mit Covid im Krankenhaus war und jetzt Tausende Bewohner von Iowa in einen Flughafenhangar packen will."

(Chris Henning, Organisator "Iowa Rural America 2020")





Dies ist der Höhepunkt der Verantwortungslosigkeit. Wir haben gesehen, was im Rosengarten passiert ist. Warum sollte der Präsident diese Art von Superspreader-Verhalten nach Iowa bringen dürfen, insbesondere wenn unsere Fälle zunehmen?

Im Rosengarten des Weißen Hauses kamen Ende September viele Politiker zur Zeremonie zusammen, bei der Trump die Nominierung von Amy Coney Barrett als Verfassungsrichterin für den Surpreme Court bekannt gab.





Die Anwesenden saßen eng beisammen und trugen keine Maske. Kurz danach wurde Trumps Covid-19-Erkrankung und die vieler anderer Teilnehmer bekannt.





Das Werbeplakat mit dem Warnhinweis scheint Trumps Anhänger jedoch nicht zu beeindrucken.





Die Rally auf dem Flughafen von Des Moines, der Hauptstadt von Iowa, besuchen Hunderte Trump-Fans.





Viele der Besucher tragen keine Maske, Abstandsregeln werden ignoriert.





"Finally, truth in advertising"

"Endlich, Wahrheit in der Werbung."





"Apparently not everyone in Iowa is a Trump fan."

“Anscheinend ist nicht jeder in Iowa ein Trump-Fan."

"Oh man, got to love this billboard!”

“Oh Mann, man muss diese Werbetafel einfach lieben!"

