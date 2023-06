von Leonie Scheuble Die Anklage gegen Donald Trump wiegt schwer. Doch obwohl dem Ex-Präsidenten ernste juristische Folgen drohen, steckt auch seine Konkurrenz in der Zwickmühle. Wieder einmal könnte Trump im Wahlkampf vom Chaos profitieren.

Donald Trump hat es wieder einmal geschafft. Ausgerechnet in einer Woche, in der drei Republikaner gegen ihn ins Rennen gehen, dreht sich alles nur um Trump. Als erster ehemaliger Präsident in der amerikanischen Geschichte ist der 76-jährige am Donnerstag auf Bundesebene angeklagt worden. Der Grund ist sein Umgang mit rund 11.000 geheimen Regierungsdokumenten, die in seinem Privatanwesen in Florida gefunden wurden.