"Null vorbereitet": Was Deutschland und Europa bevorstehen könnte, wenn Trump Präsident wird

Andreas Hoidn-Borchers, von Benedikt Becker Mascha Malburg und Andrea Ritter Eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump wäre ein Desaster für Europa. Aber darüber reden will in der Regierung bisher niemand. Wie gut sind Deutschland und Europa auf dieses Szenario vorbereitet? Eine (ernüchternde) Bestandsaufnahme.

Mitte Mai besuchte Kanzler Olaf Scholz die Eigenherd-Schule in Kleinmachnow am Rande Berlins. "Was ist, wenn Donald Trump wieder Präsident wird?", fragte ihn ein Schüler. Das sei "weder gut für die USA noch für uns", antwortete Scholz. Er finde "den jetzigen Präsidenten besser, deshalb hoffe ich auch, dass er wiedergewählt wird". Joe Biden mit seiner großen Erfahrung wisse, wie man einen Weltkrieg verhindere. Trump dagegen stehe für eine "große Spaltung".