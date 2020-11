Sehen Sie im Video: Erklärung auf Twitter: Trump gibt grünes Licht für Bidens Übernahme.









Drei Wochen nach der US-Präsidentenwahl hat die für die Machtübergabe zuständige Bundesbehörde GSA den Weg für Joe Biden freigemacht. Die Leiterin der General Services Administration, Emily Murphy, schrieb in einen Brief an Biden, sie stelle ihm die vorgesehen Ressourcen und Dienste bereit. Damit erhält der designierte Präsident Millionengelder, Büroräume und Briefings von den Sicherheits- und anderen Behörden für den geplanten Machtwechsel am 20. Januar. Der amtierende Präsident erklärte der Nacht auf Dienstag auf Twitter, die GSA solle bezüglich der ersten Schritte "tun, was getan werden muss". Eine Niederlage räumte Trump weiter nicht eine. In seinem Tweet kündigte er vielmehr an, weiterkämpfen zu wollen. "Ich glaube, dass wir uns durchsetzen werden", schrieb er. Die Nachricht folgte nur wenige Stunden nachdem der US-Bundesstaat Michigan Biden als Sieger der Präsidentschaftswahl bestätigt hatte. Demnach schlug er Trump mit mehr als 150.000 Stimmen oder fast drei Prozentpunkten Vorsprung. Für Trump ist die Zertifizierung des Auszählungsergebnisses ein weiterer Rückschlag. Er weigert sich, seine Niederlage anzuerkennen und hat wiederholt Vorwürfe der Wahlfälschung erhoben - ohne dafür Beweise vorzulegen. Trumps Wahlkampfteam hatte Dutzende Klagen eingereicht, die bislang fast alle abgewiesen wurden. Insbesondere blieben Versuche erfolglos, eine Zertifizierung der Ergebnisse zu stoppen.

