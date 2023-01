von Leonie Scheuble Die sechste Wahlschlappe in Folge ist nicht bloß ein desaströses Zeugnis für den Republikaner Kevin McCarthy. Sie hat auch Folgen für seinen Unterstützer Donald Trump.

Das Wahldrama im US-Kongress will kein Ende nehmen. Auch im sechsten Wahlgang scheiterte der Republikaner Kevin McCarthy an der Rebellion in den eigenen Reihen. Nichts hatte die 20 rechten Hardliner in seiner Partei umstimmen können – weder Last-Minute-Verhandlungen hinter den Kulissen im Kapitol noch der öffentliche Appell von Donald Trump.

Mit der Unterstützung für "seinen Kevin" und dem Ruf nach Einheit hatte sich der Ex-Präsident auf dünnes Eis begeben. Seine Hoffnung, als großer Versöhner der Partei ins Rampenlicht treten zu können, wurde am Mittwoch in drei Spießrutenläufenvon McCarthy zunichte gemacht.

Am Abend hatte der Kongress noch immer keinen Sprecher. Und Trump einen Korb von seinen eigenen Leuten bekommen.