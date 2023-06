von Leonie Scheuble Donald Trump geht von der Anklagebank nahtlos in den Wahlkampf über. Für Präsident Joe Biden macht das die Sache doppelt kompliziert. Doch sein Schweigen könnte sich rächen.

Donald Trumps Anklagetag endet mit einem Aufschrei. Am Dienstagabend, kurz vor 21 Uhr, überträgt Fox News live die Rede des Ex-Präsidenten, der wenige Stunde zuvor in Miami angeklagt wurde – und gleichzeitig – eine Rede von Präsident Joe Biden. Fernsehzuschauer sehen einen geteilten Bildschirm: Links Biden vor dem Weißen Haus, rechts Trump in seinem Golfklub in New Jersey. Darunter ein Satz: "Möchtegern-Diktator spricht im Weißen Haus, nachdem er seinen politischen Rivalen festnehmen ließ". Wer gemeint ist, wird auch ohne Namen deutlich.