Da steht er, ein breites Grinsen im Gesicht. Die Mienen im Hintergrund sind versteinert, buchstäblich, obgleich sie die einzig angemessene Reaktion auf dieses Schauspiel sein würden.

Donald Trump hat zu einer unwirklichen Show geladen. Am Vorabend des Unabhängigkeitstages versammelten sich mehrere Tausend Fans des Präsidenten am Mount Rushmore in South Dakota. Weder gab es eine Maskenpflicht, noch Abstandsregeln. Dafür gab es ein großes Feuerwerk und eine Militärkapelle. Zuvor flog Trump im Schatten seiner großen, in Stein gemeißelten Amtsvorgänger zu "Thunderstruck" von AC/DC ein.

Mehr patriotisches Protztum geht nicht.

Dabei war weniger das beispiellose Brimborium bemerkenswert – Trump liebt bekanntlich den großen Auftritt –, sondern vielmehr die Rede, die der Präsident im Angesicht von George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Theodore Roosevelt gehalten hat.

Die eigentliche Krise

Es hätte kaum einen geeigneteren Ort gegeben, um in einer monumentalen Krise für die USA aufbauende und einende Worte an die Nation zu richten. Die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus reißen nicht ab, täglich steigt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Amerikaner um rund 45.000, seit Beginn der Pandemie haben mehr als 47 Millionen Menschen wenigstens zeitweise ihren Job verloren.

Traurige Fakten, die in Trumps Ansprache praktisch keine Rolle gespielt haben. Denn der Präsident wähnt die USA in einer anderen, existenziellen Krise: vor einem "neuen Linksaußen-Faschismus".

Gemeint sind die Teilnehmer der landesweiten Protestbewegung gegen Rassismus, die im Rahmen ihrer Demonstrationen etwa zahlreiche Kolonialdenkmäler stürzten. Trump nutzte seine erste Ansprache zum Unabhängigkeitstag in diesem Jahr, um die "wütenden Mobs", wie er sie brandmarkte, zu dämonisieren. Dabei sparte er nicht an Superlativen.

Er beschwor eine "gnadenlose Kampagne zur Auslöschung unserer Geschichte" herauf, warnte vor einem Angriff auf die "großartige Freiheit" der USA und das "starke und stolze" amerikanische Volk im Kampf um ihre Kultur. "Dieses Denkmal wird nie entweiht werden, diese Helden werden nie entstellt werden", rief Trump der jubelnden Zuschauermenge zu.

Plumpes Gepolter, das einem kühlen Wahlkampfkalkül folgt: den Lagerkampf und die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft weiter anzufachen.

Denn Trump muss seine Wählerschaft mobilisieren und im Wahlkampfmodus halten. Etwas mehr als vier Monate vor den Präsidentschaftswahlen wähnt sich Trump selbst in einer Krise:

"Sie wollen uns zum Schweigen bringen"

Trump sitzt bei den Republikanern zwar noch fest im Sattel – seine Zustimmungsrate in der Partei schwankt zwischen soliden 85 und 90 Prozent –, doch nur mit diesen Stimmen dürfte sich keine Wahl gewinnen lassen. Und so setzt Trump auf sein altbewährtes Konzept der Polarisierung und Abgrenzung zum gegnerischen Lager, um sein konservatives Kernklientel, das er auf diese Weise praktisch seit 2016 in Wahlkampflaune gehalten hat, auch an die Urnen zu bewegen.

In jüngster Zeit benutzt er das Wort "Demokraten" kaum noch ohne den Zusatz "radikal". Vor seinem Gepolter am Mount Rushmore hatte er Demonstranten, die Statuen zum Sturz bringen, mit "Terroristen" verglichen. Beinahe manisch beschwört er dabei "Law & Order", Recht und Ordnung, um sich als Bewahrer der Sitten zu inszenieren. "Sie wollen uns zum Schweigen bringen, aber wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen", sagte Trump am Mount Rushmore.

Fraglich bleibt, ob das Gepolter auch verfängt und von seinem schlechten Krisenmanagement in der Coronakrise ablenken kann. Denn in der jetzigen Phase der Pandemie leiden vor allem republikanisch geführte Bundesstaaten wie Arizona, Florida und Texas, wo Lockerungen zum Teil wieder zurückgenommen wurden. Erste Gouverneure vollziehen nun die Kehrtwende.

Über Trumps politischen Stunts hätten seine großen Amtsvorgänger am Mount Rushmore womöglich nur den Kopf geschüttelt. Doch für den Präsidenten muss die Show weitergehen. Er zündet sein Feuerwerk unbeirrt ab. Dabei hätte es allein wegen der Waldbrandgefahr an dem monumentalen Nationaldenkmal keines geben dürfen.