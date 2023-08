Ex-US-Präsident Donald Trump stellte sich am Mittwochabend den Behörden in Georgia. Neben einem Polizeifoto wurden auch Angaben über Körpergröße und Gewicht veröffentlicht. Im Netz wundert man sich über die Zahlen.

Die Behörden im US-Bundesstaat Georgia haben im Zusammenhang mit der Anklage gegen Donald Trump wegen versuchten Wahlbetrugs ein Polizeifoto des ehemaligen US-Präsidenten veröffentlicht. Das Büro des zuständigen Sheriffs machte den denkwürdigen Schnappschuss am Donnerstagabend (Ortszeit) öffentlich, nachdem sich Trump zuvor im Bezirksgefängnis von Atlanta den Behörden gestellt hatte. Trotz diverser juristischer Probleme Trumps ist es das erste Mal, dass er sich von der Polizei fotografieren lassen musste. Das nun entstandene Foto dürfte in die Geschichte eingehen.

Doch nicht nur der "Mugshot" von Trump kursiert im Netz, sondern auch Angaben zu seiner Größe und seinem Gewicht: In offiziellen Dokumenten der Behörden von Fulton County im US-Bundesstaat Georgia wird seine Körpergröße mit 6 Fuß und 3 Zoll angegeben, was 1,90 Meter entspricht. Sein Körpergewicht wird mit 215 Pfund – 97 Kilogramm – angegeben.

Donald Trump 1,90 Meter groß und 97 Kilo schwer – passt das?

Damit hätte der Ex-Präsident – glaubt man den Angaben – abgespeckt. Denn das sind laut "Washington Post" fast 30 Pfund weniger, als er bei seiner letzten offiziellen medizinischen Untersuchung im Weißen Haus angegeben hatte. Nach Angaben der "New York Post" wäre Trump mit den aktuellen Maßen 25 Pfund leichter und einen Zoll größer als bei seiner Anklageerhebung in New York im April.

Im sozialen Netzwerk X – vormals Twitter – sorgen die Körpermaße für Belustigung. Einige Nutzerinnen und Nutzer vergleichen Trumps Angaben mit denen von Sportlern.

So hätten der NBA-Basketballer Luguentz Dort und der Footballspieler Evander Craft ähnliche oder dieselben Körpermaße – aber augenscheinlich völlig unterschiedliche Körperformen.

Ein anderer Nutzer zeigt einen Screenshot einer Google-Suche mit Trumps Körperdaten – und bekommt nur Muskelmänner angezeigt.

Rick Wilson, Mitbegründer einer republikanischen Anti-Trump-Gruppe, schreibt auf X: "215? Das ist eine verrückte Lüge."

Die Zweifel an Trumps Größe und Gewicht seien wohl berechtigt, schreibt die "Washington Post" weiter. Denn es sei unklar, woher das Büro des Sheriffs von Fulton County die Daten habe.

Zweifel an Genauigkeit der Zahlen

David Shafer, ehemaliger Senator von Georgia und Mitangeklagter, werde demnach als 1,70 Meter groß, 150 Pfund (68 Kilo) schwer, mit schwarzen Haaren und blauen Augen beschrieben. Laut der Zeitung ist Shafer größer und kräftiger, hat aber graue Haare und braune Augen.

Ein weiteres Beispiel ist Trumps ehemaliger Anwalt Rudy Giuliani, der sich ebenfalls am Mittwoch stellte. In den Gefängnisakten werde er als 1,70 Meter groß und 180 Pfund (81 Kilogramm) schwer beschrieben. Später seien die Angaben jedoch ohne Erklärung auf 1,70 Meter und 90 Kilogramm geändert worden, so die "Post".

Eine Person, die mit der Verhaftung eines Mitangeklagten in diesem Fall vertraut ist, sagte der "Washington Post", dass die Mitarbeiter des Sheriffs weder nach der Größe oder dem Gewicht des Angeklagten gefragt hätten, noch sei die Person aufgefordert worden, sich auf eine Waage zu stellen. Diese Zahlen waren zwar in der Akte des Betroffenen vermerkt, stimmten aber nicht mit dem Profil des Betroffenen oder seinem Führerschein überein. Die Person wusste nicht, woher diese Zahlen stammten.

Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die Angeklagten die Angaben selbst gemacht haben. Der Fernsehsender ABC berichtete, dass die Maße bei Trump im Voraus bekannt gegeben wurden, um den Prozess zu beschleunigen. Dies habe zumindest ein Berater des ehemaligen Präsidenten dem Sender gesagt.

Quellen: "Washington Post", "New York Post", ABC, Nachrichtenagentur DPA.