von Leonie Scheuble Für Donald Trump wird es brenzlig. Die Anklage in der Geheimdokumenten-Affäre könnte für den Ex-Präsidenten nicht nur juristische Folgen haben. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen im Überblick.

Donald Trump ist angeklagt. Schon wieder.

Statt Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin geht es diesmal um den Fund geheimer Regierungsdokumente in seinem Privatwesen in Florida. "Die korrupte Biden-Regierung hat meine Anwälte darüber informiert, dass ich angeklagt wurde", postete Trump am Donnerstagabend auf seinem "Truth Social"-Portal.

Mit der Anklage, die vor dem Bundesgericht in Miami erhoben wurde, wächst Trumps Liste historischer erster Male: Noch nie in der Geschichte der USA wurde ein ehemaliger Präsident auf Bundesebene angeklagt. Am kommenden Dienstag soll er in Miami vor Gericht erscheinen. Insgesamt werden ihm sieben Anklagepunkte vorgeworfen.