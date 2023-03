Let Justice be done! Warum die Anklage gegen Trump richtig ist – trotz allem

von Jan Christoph Wiechmann Es gibt zahlreiche Gründe, warum die Anklage gegen Donald Trump schwierig ist. Politische, juristische, gesellschaftliche. Und doch muss sie sein.

Man hätte sich eine bessere Strafanklage für Donald J. Trump gewünscht: Anstachelung zum Sturm auf das Kapitol in Washington. Versuch der Wahlmanipulation im Bundesstaat Georgia. Steuerhinterziehung in New York. Die Liste der Verfehlungen ist schwerwiegend und schier endlos.

Die erste Anklage aber, vorgebracht vom New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg, klingt dagegen vergleichsweise banal: Zahlung von 130.000 Dollar Schweigegeld an einen Porno-Star, damit die uralte Affäre aus dem Jahr 2006 vor der Präsidentschaftswahl im November 2016 nicht publik würde. Ein Verstoß gegen das Gesetz der Wahlkampffinanzierung im Bundesstaat New York.