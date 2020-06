Sehen Sie im Video: Trump bestätigt Pläne für US-Truppenabzug aus Deutschland.









Abzugspläne bestätigt: US-Präsident Donald Trump hat Pläne für einen Abzug von knapp 10.000 in Deutschland stationierten Soldaten bestätigt. Das Truppenkontingent werde auf 25.000 reduziert, kündigte Trump am Montag in Washington an. Wie schon mehrfach warf er Deutschland vor, den Nato-Verpflichtungen nicht nachzukommen und zu wenig für das Militär auszugeben. Solange Deutschland nicht mehr ausgeben werde, würden Truppen abgezogen. Die Botschafterin Deutschlands in den USA, Emily Haber, sagte in einer ersten Reaktion, die US-Soldaten seien in Deutschland, um die transatlantische Sicherheit zu verteidigen - und nicht Deutschland. Die Zusammenarbeit in militärischen und in Sicherheitsfragen sei immer sehr eng gewesen und werde das auch bleiben. Vor gut eineinhalb Wochen waren Berichte über die Abzugspläne wieder hochgekocht, nachdem es bereits im vergangenen Jahr Spekulationen über eine Reduzierung der US-Truppen in Deutschland gegeben hatte.