Trump ist hier nicht willkommen, und "Schutz den Menschen, nicht den Waffen", mit Plakaten wie diesen versammelten sich Menschen am Mittwochnachmittag in El Paso. In der Grenzstadt zu Mexiko waren am Samstag über 20 Menschen in einem häufig von Mexikanern frequentierten Einkaufszentrum einem Anschlag zum Opfer gefallen. Der Täter, so der Stand der Ermittlungen, hatte aus rassistischen Motiven heraus gehandelt. Viele der in El Paso versammelten geben US- Präsident Trump direkt die Verantwortung für das Massaker, seine diskriminierende Rhetorik, so die Kritiker, ermutige Rassisten im ganzen Land. "Er hat so viele schreckliche Dinge über die verschiedensten Menschen gesagt, und das hat unsere Community beeinflusst. Er bringt Menschen dazu, von Hass motivierte Dinge zu tun." "Es ist furchtbar, sich klarzumachen, dass dieses Traum in direktem Zusammenhang zu den Auslassungen des Präsidenten steht." Allerdings scheint Trump in El Paso auch Fürsprecher zu haben. "Wir hassen ihn hier nicht alle, einige von uns lieben den Präsidenten der USA, und die Menschen in El Paso, und wir beten für alle, die wollen, dass wir uns gegenseitig hassen." "Ich bin hier, weil ich ein Konservativer bin, und glaube, dass Präsident Trump eine gute Arbeit leistet. Ich glaube, er versucht diese Gemeinde zu heilen, dass er versucht mit den Leuten zu sprechen, ihnen zu sagen, wie leid es ihm tut, was hier passiert ist, und dass er um diejenigen trauert, die sterben mussten, weil irgendein Verrückter hier angereist ist, um Leute zu erschießen." Präsident Trump und die First Lady besuchten am Mittwoch Überlebende des Anschlags in einem Krankenhaus der Grenzstadt, vermieden dabei jedoch die Aufmerksamkeit der Presse. Im Anschluss trafen sie die Einsatzkräfte der Stadt, um sich für die Arbeit zu bedanken, die sie im am Tag des Anschlags geleistet haben. Kurz zuvor hatte das Paar auch die Stadt Dayton in Ohio besucht, wo ein Attentäter 9 Menschen aus bisher ungeklärten Gründen erschossen hatte.