Es ist zu befürchten, dass es ausgerechnet Donald Trump die Sprache verschlägt. Nicht in erster Linie aus Freude oder Fassungslosigkeit sondern aus mangelnder Erregung. So oft hat der US-Präsident die Ermittlungen zur sogenannten Russland-Affäre als "Hexenjagd" diskreditiert, die Berichterstattung der "Fake News"-Medien verteufelt oder sein Mantra "No Collusion" – also "keine Absprachen" mit Russland – wiederholt. Reporter hat er mit diesen zwei Worten schon begrüßt.

Nach 22 Monaten könnte damit nun vorerst Schluss sein: Sonderermittler Robert Mueller hat seinen Abschlussbericht vorgelegt, in dem Trump entlastet wird – das ist zumindest einer vierseitigen Einschätzung von Justizminister William Barr zu entnehmen, die er am Sonntag dem US-Kongress übermittelte (und die Sie hier im Wortlaut lesen können). "Keine Absprachen, keine Behinderung der Justiz, vollständige ENTLASTUNG", twitterte der US-Präsident daraufhin. Das Thema ist für ihn vom Tisch, so scheint es.

Dass Trump ein mindestens fragwürdiges Fazit zieht, ist schon Barrs Brief zu entnehmen. Darin wird Mueller zitiert, der keine eindeutigen Beweise für eine mögliche Behinderung der Justiz durch Trump habe finden können – ihn aber auch ausdrücklich nicht entlasten könne. Das hat Barr getan (wie, lesen Sie hier), was die US-Demokraten nun scharf kritisieren.

Allerdings lassen auch Muellers Ermittlungen, losgelöst vom Abschlussbericht (beziehungsweise Barrs Einschätzung dazu), nicht auf Trump als lupenreinen Saubermann schließen.

Donald Trump und sein fragwürdiges Umfeld

In der Tat liefert der Abschlussbericht offenbar wichtige Antworten auf wichtige Fragen, die Trump entlasten. Etwa: Hat sich Russland in den US-Wahlkampf von 2016 eingemischt? Ja. Gab es illegale Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam mit Russland? Nein. Hat der US-Präsident die Justiz bei den Untersuchungen in der sogenannten Russland-Affäre behindert? Vielleicht.

Festzuhalten ist allerdings auch: Durch die Ermittlungen von Robert Mueller sind insgesamt 34 Anklagen erhoben worden, einst enge Weggefährten und Mitarbeiter von Trump sind inzwischen verurteilte Straftäter. Und Trump selbst wurde gewissermaßen überführt, die Wähler getäuscht zu haben.

So soll der Präsidentschaftskandidat Trump Schweigegeld an Frauen bezahlt haben, um mutmaßlichen Affären zu vertuschen und unliebsame Publicity im Wahlkampf zu verhindern. Sein früherer Anwalt und "Ausputzer", Michael Cohen, belastete Trump in dieser Angelegenheit schwer: Vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses sagte er aus, dass Trump ihn zu den strafbaren Schweigegeldzahlungen angestiftet habe (mehr dazu lesen Sie hier). Cohen, der die Zahlungen tätigte, wurde unter anderem wegen Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung verurteilt und tritt im Mai voraussichtlich eine Haftstrafe von drei Jahren an. Trump streitet ab, die Zahlung in Auftrag gegeben zu haben.

Mueller empfiehlt in seinem Abschlussbericht, laut Justizminister Barr, keine weiteren Anklagen. In New York sind allerdings noch eine ganze Reihe von Verfahren anhängig – unter anderem wegen Steuer- und Bankbetrugs – in die Trump auf unterschiedlichste Weise verwickelt sein könnte. Insofern dürfte Trump mit dem Abschluss der Russland-Ermittlungen höchstens eine Sorge weniger haben.

Von der "Hexenjagd" zum Gegenschlag

Die Ermittlungen haben auch Aufschluss über einen US-Präsidenten gegeben, der offenbar gezielt hysterisiert, aufbauscht und anstachelt. Allein 183 Mal soll sich Trump auf Twitter über Muellers angebliche "Hexenjagd" beklagt haben, zählt die "Süddeutsche Zeitung". Wohl gemerkt: Über eine Untersuchung eines offiziell eingesetzten Sonderermittlers, ernannt vom stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein.

In einem aktuellen Tweet wirft er Medien vor, immer gewusst zu haben, dass es keine Absprachen zwischen Trumps Team und Russland gegeben habe. "Sie sind die Feinde des Volkes", schlussfolgert Trump. Was für eine gefährliche Dynamik die "Fake News"-Vorwürfe Trumps annehmen können, zeigte sich im vergangenen Oktober: Ein fanatischer Anhänger des US-Präsidenten schickte mehrere Briefbomben an persönliche Feindbilder Trumps, darunter der US-Sender CNN (lesen Sie hier mehr Kommentar dazu). Ein "Fake News"-Medium, in Trumps Augen.

Und nun scheint Trump selbst eine "Hexenjagd" auszurufen. Er hat nach dem für ihn vorteilhaften Ende der Russland-Untersuchungen einen Gegenschlag angekündigt. "Wir haben etwas durchgemacht, es sind schlimme Dinge passiert und diese Leute wird man sich sicher ansehen", sagte Trump am Montag in Washington mit Blick auf die Initiatoren der Untersuchungen. "Sie haben den Kongress angelogen", betonte er. Trump sprach von bösartigen und sogar "verräterischen" Dingen, ohne jedoch konkreter zu werden. Die Untersuchung habe auf einer "lügenhaften Darstellung" basiert. "Wir können das niemals einem weiteren Präsidenten noch einmal antun lassen", sagte Trump.

Quellen: Deutschlandfunk, "Washington Post", "Süddeutsche Zeitung", mit Material der Nachrichtenagentur DPA