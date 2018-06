Die Ruhe vor dem Sturm für Donald Trump bei einem Empfang im Weißen Haus zum Fastenbrechen im Ramadan am Mittwoch. Wegen seiner Handelspolitik dürfte auf dem G7-Gipfel in Kanada in dieser Woche der Eklat drohen. Das Treffen ist für die anderen Staaten die erste Gelegenheit, die US-Zölle auf Stahl und Aluminium persönlich bei ihm anzusprechen, seit die Abgaben in der vergangenen Woche eingeführt wurden. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow sagte am Mittwoch, der Präsident werde bei seiner harten Linie bleiben. "Er hat immer gesagt, und da stimme ich zu, das Zollgebühren in diesem Fall ein Werkzeug sind. Und die Leute sollten begreifen, dass er es wirklich ernst meint". Trump werde mit den anderen Staats- und Regierungschefs über die die Streitpunkte sprechen, so Kudlow. Ein Durchbruch auf dem G7-Gipfel in Charlevoix in Quebec wird nicht erwartet. Kanada und Mexiko, die mit den USA über die Freihandelszone Nafta besonders eng verbunden sind, haben bereits Gegenmaßnahmen erlassen. Die EU will ab Juli zusätzliche Zölle auf bestimmte US-Produkte verhängen.