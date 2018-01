Da hat Kim Jong Un nun sein "Fire and Fury". Donald Trump hatte es ihm ja schon angekündigt. Im August vergangenen Jahres war das, vor laufender Kamera. Aber vermutlich hat sich der kleine Raketenmann "Feuer und Zorn, wie es die Welt noch nicht gesehen hat" irgendwie anders vorgestellt. Nicht so handlich und unterhaltsam, wohl auch ungemütlicher alles in allem. Aber wie das manchmal so ist: Wer zuletzt lacht ….

Fullscreen





Man kann wohl davon ausgehen, dass sich Nordkoreas Diktator den neuen Bestseller über das Weiße Haus unter Donald Trump schnell besorgt haben wird. Für die Kritiker und Feinde des US-Präsidenten gibt es derzeit einfach keine bessere Lektüre: saftiger Klatsch und Tratsch, Lästereien sowie nicht ein gutes Haar, das an den Beschäftigten des US-Regierungssitzes haftet, dem Chef vom Ganzen inklusive. Plus: Die beunruhigende Nachricht, dass das amerikanische Staatsoberhaupt zwar Herr über 10.000 Atombomben ist, aber womöglich nicht Herr über seinen Verstand.

Das Lachen des Kim Jong Un über Donald Trump

Kurzum: Kim Jong Un wird sich herzlich amüsiert oder ungläubig die Augen gerieben haben. Wie womöglich auch über Donald Trumps Bemerkung, dass der "überhaupt kein Problem damit habe, mit Kim zu telefonieren". Das Kriegsgeheul der vergangenen Monate wird leiser, was ja auch eine gute Nachricht ist. Das Bild jedoch, das den Diktator mit Michael Wolffs Buch in den Händen zeigt, und gerade die ganz große Social-Media-Runde macht, ist natürlich nicht echt, wenn auch sehr hübsch gefälscht.

Das ursprüngliche Foto stammt übrigens aus dem Juli 2015 und zeigt Kim beim Besuch einer Fabrik, die Seetang verarbeitet. Was ihn und seine Begleitung so zum Lachen gebracht ist nicht überliefert. Mit Spannung bleibt nun nur noch abzuwarten, wie sich die ersten direkten Gespräche der beiden Koreas seit zwei Jahren entwickeln. In Kürze beginnen im Süden die olympischen Winterspiele, da würde der Machthaber im Norden gerne seine Sportler hinschicken.