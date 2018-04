Es war der Netzhype am Wochenende: Das Foto der galicischen Zeitung "La Voz de Galicia" von der Landwirtin Dolores Leis Antelo schlug hohe Wellen. Eigentlich ging es in dem zugehörigen Artikel um eine lokale Geschichte aus der Region im Nordwesten Spaniens, doch er entwickelte sich zu einem globalen Renner in den sozialen Netzwerken. Der Grund ist die verblüffende Ähnlichkeit zwischen der 64-Jährigen und US-Präsident Donald Trump: die Haare, das Kinn, das Profil.

Doch das war es dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten zwischen der galicischen Bäuerin und dem mächtigsten Mann der Welt.

So verschieden sind Trump und Dolores Leis Antelo

Der Alltag und das Leben der beiden könnten kaum unterschiedlicher sein. Ohne ihre Töchter hätte die 64-Jährige den Rummel um das Foto vermutlich gar nicht mitbekommen, denn fürs Internet hat sie nur wenig übrig. Nicht einmal ein Mobiltelefon besitze sie, ließ sie "La Voz de Galicia" wissen. Twitter, Facebook, Instagram? Das ist nichts für sie. Nur ihre Töchter würden ihr ab und an etwas aus dem Netz zeigen, "aber das macht mich nicht neugierig". Dolores Leis Antelo lebt nahezu in digitaler Abstinenz. Ganz anders US-Präsident Donald Trump: Eine seiner ersten ("Amts"-) Handlungen jeden Morgen besteht darin, seine Sicht der Dinge via Twitter mit der Welt zu teilen, oftmals befeurt vom morgendlichen Programm seines Lieblingssenders Fox News (lesen Sie hier im stern mehr dazu).

Auch was die persönlichen Ziele angeht, liegen Welten zwischen der 64-jährigen Landwirtin und dem 71-jährigen Republikaner. Während Donald Trumps großer Traum die geschätzt 16 Milliarden teure Grenzmauer zu Mexiko bleibt und er zuletzt wieder mit einem Regierungsstillstand drohte, sollten Gelder nicht bewilligt werden, plagen Dolores Leis Antelo andere Sorgen: Ihr würde es schon reichen, wenn Sümpfe in der Nähe ihrer Felder trockengelegt werden. Und auch die Kartoffelernte könnte besser sein.

Überhaupt zeigt sich die Spanierin bodenständiger als der US-Präsident, der sich mit Gerüchten über Affären herumplagen muss und mehrere Ehen und Scheidungen hinter sich hat. Dolores Leis Antelo lebt dagegen seit 40 Jahren mit ihrem Mann zusammen. Ihr Alltag spielt sich auch nicht zwischen Manhattan, Washington und Mar-a-Lago ab, sondern sie verbrachte fast ihr ganzes Leben in Cabana de Bergantiños, einer kleinen Gemeinde an der Atlantikküste.

Nur eine Gemeinsamkeit haben die beiden: Sie halten sich oft an der frischen Luft auf, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven: Trump schwingt so oft es geht den Golfschläger auf eigenen oder fremden Plätzen. Seine Doppelgängerin zieht es auch ins Grüne, allerdings eher mit Spaten oder Hacke, um die Felder zu bestellen.

Donald Trumps Doppelgängerin will ihre Ruhe

Unterdessen wird der Landwirtin der ganze Rummel um ihre Person etwas zu viel. Journalisten, die sie aufsuchen, um weitere Fotos zu schießen, werden "La Voz de Galicia" zufolge abgewiesen. Sie möchte die Öffentlichkeit meiden und ihre Ruhe haben - noch ein Unterschied zwischen Donald Trump und seiner spanischen Doppelgängerin.