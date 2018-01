Donald Trump hat ein turbulentes erstes Jahr im Weißen Haus hinter sich. Kaum eine Woche, in der er nicht mit einem kontroversen Tweet Zündstoff lieferte, der den Graben zwischen seinen Gegnern und Anhängern noch weiter aufriss. Er packte manche heiße Eisen an, um die viele seiner Vorgänger einen Bogen machten. Oft musste er Rückschläge einstecken. In einigen Fällen, wie der Steuerreform, konnte er im vergangenen Jahr auch Erfolge feiern. U.S. PRESIDENT DONALD J. TRUMP "From this day forward, it's going to be only America first, America first." Der größte Job-Beschaffer in der amerikanischen Geschichte wollte er werden, der Vater eines neuen Wirtschaftswunders, der Amerika wieder ganz groß macht. Mit diesem Anspruch war Trump am 20. Januar 2017 in seine Präsidentschaft gestartet. Ein Jahr später kann er seinen Skeptikern entgegenhalten: Die US-Wirtschaft brummt und mit ihr weite Teile der Weltwirtschaft. Die Börsen befinden sich seit Monaten im Höhenrausch, Trump verkündet immer wieder, er habe Aktionäre in seiner bisherigen Amtszeit mehrere Billionen Dollar reicher gemacht. Die meisten Experten, gleich welcher politischer Couleur, glauben allerdings nicht, dass die Entwicklung auf Trumps Konto geht. Der große Aufschwung habe schon lange vor ihm begonnen. Immerhin habe Trump ihn aber auch nicht abgewürgt - meinen manche. Das Leitmotiv seiner Agenda wiederholt Trump bei jeder Gelegenheit: "Make America great again". Dem Slogan hat sich jedes Ressort unterzuordnen, sei es die Innen-, Außen-, Handels- oder Sicherheitspolitik. Trump droht Firmen, wenn sie Arbeitsplätze ins Ausland verlagern und stellt internationale Vereinbarungen wie das Atomabkommen mit dem Iran oder das Pariser Klimaschutzabkommen zur Disposition, weil er Nachteile für die USA wittert. Mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un liefert er sich eine Dauerfehde und lässt sich auf einen rhetorischen Schlagabtausch ein, der weltweit Angst vor dem Ausbruch eines Atomkriegs schürt. Trump zieht gegen Einwanderer zu Felde. Mehrfach bremsten Gerichte seine Anläufe zur Eindämmung der Einwanderung von Muslimen aus. Er windet sich, wenn es darum geht, rechtsextreme Gewalt in Charlottesville zu verurteilen, und beschimpft Spitzensportler als "Hurensöhne", weil sie beim Abspielen der Nationalhymne knien statt aufzustehen, um Polizeigewalt gegen Schwarze anzuprangern. Auch sonst polarisiert Trump: Er legt sich mit der Justiz und jedem an, der nicht seiner Meinung ist. Enge Wegbegleiter wie sein einstiger Chefstratege Steve Bannon werden gefeuert. Ein Enthüllungsbuch bringt die Debatte über die geistige Eignung für den Posten im Weißen Haus zum kochen. Die vollständige Rückabwicklung der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama scheiterte auch am Widerstand einiger Republikaner. Trotz boomender Wirtschaft ist Trump nach zwölf Monaten im Weißen Haus so unbeliebt wie kein Vorgänger: Seine Umfragewerte erreichen nicht einmal 40 Prozent. Im Herbst stehen in den USA Kongresswahlen an. Sollten die Republikaner schwere Verluste erleiden, würde dies Trump das Regieren erheblich erschweren. 2018 könnte das Schicksalsjahr seiner Präsidentschaft werden.