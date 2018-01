Das Enthüllungsbuch "Fire and Fury: Inside the Trump White House" des Journalisten Michael Wolff über das Weiße Haus unter Donald Trump soll am 19. Februar in der deutschen Ausgabe im Hamburger Rowohlt Verlag erscheinen. An der Übersetzung werde derzeit gearbeitet, teilte der Verlag mit. Das Buch war am Freitag in den USA veröffentlicht worden, es erklomm direkt zum Verkaufsstart Platz eins der Bestseller-Ranglisten. Zum deutschen Titel und dem Verkaufspreis machte der Verlag bislang keine Angaben.

Das am vergangenen Freitag in den USA veröffentlichte Buch «Fire and Fury. Inside the Trump White House» von @MichaelWolffNYC wird am 19.02. in der deutschen Ausgabe bei #rowohlt erscheinen. An der Übersetzung wird bereits gearbeitet. #fireandfury — Rowohlt Verlag (@rowohlt) 8. Januar 2018

Wer nicht bis Februar auf die deutsche Übersetzung warten möchte, kann das englischsprachige Original auch hierzulande kaufen. "Es gibt bereits einige Vormerkungen", sagte zum Beispiel John Cohen, Betreiber der Buchhandlung "Cohen + Dobernigg" in Hamburg dem stern. "Wegen der großen Nachfrage in den USA und möglicherweise auch aufgrund des vorgezogenen Veröffentlichungstermins ist 'Fire and Fury' zurzeit aber noch nicht vorrätig." Man beschaffe es jedoch so schnell wie möglich - der stationäre Buchhandel brauche dafür nicht länger als der Online-Händler. Auch dort ist das gedruckte Buch derzeit nicht lieferbar, es kann lediglich als E-Book oder Hörbuch (beide auf Englisch) heruntergeladen werden.

Buch über Donald Trump schlug hohe Wellen

"Fire and Fury: Inside the Trump White House" hatte durch Vorabdrucke bereits vor der offiziellen Veröffentlichung hohe Wellen geschlagen. Der US-Präsident hatte am Wochenende die Darstellung, nach der ihm jeder in seiner Umgebung Amtsunfähigkeit bescheinigt, vehement zurückgewiesen und sich selber als "geistig sehr stabiles Genie" bezeichnet. Buchautor Michael Wolff verteidigte sein Werk mit diversen Schilderungen einer völlig chaotischen Regierungsführung und sieht den Anfang vom Ende dieser Präsidentschaft.