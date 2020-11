USA, Sterling: Donald Trump, Präsident der USA, nimmt an einer Golfrunde auf dem Trump National Golf Course teil, während Joe Biden die Wahl gewinnt.

Präsident reagiert trotzig: Trump erkennt Bidens Sieg bei US-Wahl nicht an – und geht golfen

Präsident reagiert trotzig: Trump erkennt Bidens Sieg bei US-Wahl nicht an – und geht golfen

US-Präsident Donald Trump erkennt den Sieg seines Herausforderers Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl nicht an. "Fakt ist: Die Wahl ist noch lange nicht vorbei", erklärte Trump am Samstag. Biden stelle sich "fälschlicherweise" als Sieger dar und werde dabei von seinen "Medien-Verbündeten" unterstützt. "Sie wollen nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt." Trump kündigte neue rechtliche Schritte gegen den Wahlausgang an.

Die großen US-Sender hatten zuvor Biden zum Wahlsieger ausgerufen, nachdem der frühere Vizepräsident auch den umkämpften Schlüsselstaat für sich entschieden hatte.

Trump hat seit dem Wahltag mehrfach den Sieg für sich in Anspruch genommen und ohne Beweise angeblichen Betrug angeprangert. Der Amtsinhaber wirft den Demokraten vor, ihm die Wiederwahl "stehlen" zu wollen, und will bis vor den Obersten Gerichtshof ziehen.

Donald Trump: Golfen in Virginia

Joe Bidens Siegesnachricht erreichte Donald Trump übrigens bei einer seiner Lieblingsbeschäftigungen. Inmitten des Wahlkrimis um das Weiße Haus nutzte der US-Präsident den Samstag für einen Ausflug zum Golfspielen. Der Präsident ließ sich bei strahlendem Sonnenschein zu seinem Trump National Golf Club in Sterling vor den Toren der Hauptstadt Washington fahren. Der passionierte Hobby-Golfer verließ damit zum ersten Mal seit dem Wahl-Dienstag das Weiße Haus.

Trump ist ein begeisterter Golf-Spieler und besitzt eine Reihe von Clubs in den USA und im Ausland. Der luxuriöse Trump National Golf Club in Sterling liegt im Bundesstaat Virginia am Ufer des Flusses Potomac, rund 40 Autominuten vom Weißen Haus entfernt.