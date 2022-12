von Marc Drewello Was mag da jetzt kommen? Ex-US-Präsident Donald Trump hat via Social-Media erklärt, dass er eine wichtige Ankündigung machen werde – und den Post mit einem sehr eigenwilligen Video garniert.

Für Donald Trump läuft es gerade nicht so gut: Viele Parteigenossen sind sauer auf ihn, weil sie ihm die Schuld am unerwartet schlechten Abschneiden der Republikaner bei den Zwischenwahlen im November geben. Sein Abendessen in Mar-a-Lago mit dem Rapper Ye aka Kanye West und dem weißen Nationalisten Nick Fuentes, die beide durch antisemitische Äußerungen aufgefallen sind, hat ihm jede Menge öffentliche Kritik eingebracht. Die Justiz ist hinter ihm her, unter anderem wegen der in seinem Privatanwesen sichergestellten Geheimpapiere und der Erstürmung des Kapitols. Und einer neuen Umfrage zufolge wenden sich nun auch die Wähler von ihm ab.

Aus Donald Trump wird Supertrump

Da ist es Zeit, den miesen Schlagzeilen mal etwas entgegenzusetzen, hat Trump sich wohl gedacht, und per Social Media verkündet, dass er an diesem Donnerstag eine besondere Mitteilung machen werde. "Amerika braucht einen Superhelden", schrieb der 76-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) auf der von ihm mitgegründeten Online-Plattform Truth Social. "Ich werde morgen eine wichtige Ankündigung machen. Danke!"

In einem Video unter dem mit Versalien gespickten Text machte der frühere Präsident auch gleich klar, wer dieser Superheld sein soll: Donald Trump. In dem Clip spricht zunächst der reale Trump die Worte "Amerika braucht einen Superhelden". Dann erscheint ein Comic-Trump, der sich vor einem Trump Tower das weiße Oberhemd über der Brust aufreißt und ein hautenges rotes Superheldentrikot mit einem T darauf entblößt. Während er dies tut, schießen aus den Augen des "Supertrump" Feuerstrahlen.

Worum es in seiner "wichtigen Ankündigung" gehen soll, verrät der selbsternannte Retter Amerikas nicht. Vielleicht will er verkünden, dass ab sofort Palm Beach die Hauptstadt der Vereinigten Staaten ist und Mar-a-Lago das neue Weiße Haus – schließlich wurde er ja nie legal abgewählt (Zwinkersmiley), ist deshalb immer noch US-Präsident, und wo der lebt ist das Machtzentrum der USA. Oder er teilt einfach nur mit, dass er zu Twitter zurückkehren wird, nachdem Elon Musk seine Sperre aufgehoben hat. Womöglich wollte er sich aber auch nur mal wieder als Helden inszenieren, sagt irgendetwas Belangloses – und hat die Medien an der Nase herumgeführt, damit sie sein Supertrump-Video zeigen ... ups.