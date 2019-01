US-Präsident Donald Trump gibt sich im Haushaltsstreit unnachgiebig. "Ich glaube, es war ein sehr, sehr gutes Treffen", sagte Trump über das jüngste Treffen mit Demokraten am Freitag. Er hoffe zwar, dass der Regierungsstillstand bald beendet werden könne, er sei aber auch bereit, die Etatsperre Monate oder gar Jahre aufrecht zu halten. "Ich denke nicht, dass es so sein wird. Aber ich bin vorbereitet." "Ich bin stolz, auf das was ich tue, ich nenne es nicht Shutdown, sondern die nötigen Schritte für das Wohl und die Sicherheit unseres Landes." Auf Nachfrage eines Journalisten sagte Trump, er schließe nicht aus, einen nationalen Notstand auszurufen, um die von ihm versprochene Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen zu können. "Wir können einen nationalen Notstand ausrufen wegen der Sicherheit unseres Landes, absolut. Aber wir wollen mal versuchen es durch Verhandlungen zu erreichen." Einen Notstand für die Finanzierung der Mauer auszurufen würde bedeuten, den Kongress bei der Finanzierung des Mauerbaus zu umgehen, was juristische Schritte gegen Trump nach sich ziehen könnte. Anders als der Präsident sagte die Demokratin und Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, über das jüngste Treffen mit Trump, es sei zeitweise "langwierig" und "streitend" verlaufen. Sie, die Demokraten, hätten erkannt, dass der Streit nicht beigelegt werden könne solange der partielle Behördenstillstand andauere. "Es ist unser Anliegen, die Grenzen zu sichern, wir haben den Eid abgelegt, für die Sicherheit unseres Landes und unserer Verfassung zu sorgen. Wir können das am besten tun, wenn die Regierung ihre Arbeit wieder aufnimmt, das haben wir dem Präsidenten ganz deutlich gemacht." Der Fraktionsführer der Demokraten im Senat, Charles Schumer, sagte es sei schwer vorstellbar, wie man vorankommen solle, solange der Regierungsstillstand nicht beendet werde. Der aktuelle "Shutdown" zählt zu den längsten der US-Geschichte. Seit zwei Wochen fließt an einen großen Teil der Bundesbehörden kein Geld mehr.