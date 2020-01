Das neue Jahr beginnt für Donald Trump, wie das alte geendet ist: mit eingem außenpolitischem Ärger. So denkt Nordkorea laut über Atomwaffen- und Raketentests nach - obwohl der US-Präsident sein gutes Verhältnis zum dortigne Machthaber Kim Jong Un beschwört - und in Bagdad wird die US-Botschaft von gewaltbereiten Demonstranten belagert, mutmaßlich angestachelt vom Erzfeind Iran. Was also liegt für die Familie des US-Präsidenten näher, als das sich der Mann um Weltfrieden kümmert? "Frieden auf der Welt" jedenfalls ist Melania Trumps Vorsatz für das neue Jahr. Das verriet sie vor Journalisten und wurde in genau diesem Moment dafür vom Gatten abgekanzelt.

Und was hat sich Donald Trump vorgenommen?

Eigentlich begann diese fremdschämige Szene ganz harmlos. Donald und Melania Trump waren festlich gekleidet auf den Weg zur Silvester-Feier im Familienanwesen Mar-a-Lago in Florida. Einige Reporter stellten kurz ein paar Fragen, unter anderen eben nach den guten Vorsätzen. Als sie von Weltfrieden spricht, fällt er ihr ins Wort, nuschelt etwas wie "Ja, ist ja richtig", aber "ich glaube nicht, dass man Vorsätze laut aussprechen darf". Melania lässt die öffentliche Zurechtweisung eisern lächelnd über sich ergehen, wie auf Videos zu sehen ist.

Über seine eigenen Vorhaben schweigt sich der US-Präsidenten vielsagend aus: "Ich möchte nichts über meine Vorsätze sagen, weil sie sonst verhext sind. Aber ich kann ihnen sagen, dass es ein guter Vorsatz ist, und dass es ein Vorsatz für unser Land ist." Ob der Familienfrieden im Laufe des Abends in Schieflage geraten war, ist nicht überliefert. Wohl aber, dass er am Neujahrstag unter dem Hinweis "unsere großartige First Lady" ein zweiminütiges Video von ihr auf Twitter weiterverbreitet hat. Darin zu sehen: vor allem ihre Wohltätigkeitsauftritte.

PS.: Einige Psychologen raten übrigens dazu, Vorsätze (am besten vor einem Spiegel) laut auszusprechen. Das soll die Wahrscheinlichkeit erhöhen, die Vorhaben auch tatächlich umzusetzen.

Quellen: Express.co.uk, Donald Trump auf Twitter, "Fitbook"