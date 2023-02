Egal, mit wie viel Elan US-Präsident Joe Biden seine Rede zur Lage der Nation vorträgt: Sein Vorgänger und womöglich baldiger Konkurrent Donald Trump wettert dagegen. Bidens Erfolge gebührten eigentlich ihm.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Rede des amtierenden Präsidenten Joe Biden zur Lage der Nation auf seiner Online-Plattform Truth Social live kommentiert und dabei nicht an Kritik gespart. Während der Ansprache am Dienstagabend (Ortszeit) warf er Biden etwa Führungsschwäche vor. Der chinesische Präsident Xi Jinping "lacht über unsere aktuelle Führung, vorher hat er nicht gelacht", schrieb Trump etwa. Er lobte seine eigene Politik als Präsident in den Jahren 2017 bis 2021 und warf Biden vor, politische Erfolge zu verbuchen, die er errungen habe.

Donald Trump wirft Joe Biden "Zerstörung des Landes" vor

Schon vor der Rede hatte Trump ein Video veröffentlicht, in dem er der Biden-Regierung die "Zerstörung des Landes" vorwarf. Der US-Präsident habe Amerika "an den Rand des Dritten Weltkriegs" geführt, sagte Trump darin. Biden und die "radikalen Demokraten" hätten Billionen von Dollar verschwendet und "die schlimmste Inflation" verursacht. Biden instrumentalisiere das Justizministerium, um gegen politische Gegner vorzugehen. Seine Regierung führe einen "Krieg gegen die Meinungsfreiheit" und versuche, Kinder zu indoktrinieren.

Die gute Nachricht aber sei, "dass wir jede einzelne Krise, jedes Unglück und jede Katastrophe, die Joe Biden verursacht hat, rückgängig machen werden", sagte Trump, der bei den Präsidentenwahlen 2024 als Kandidat für die Republikaner antritt. "Ich kandidiere für das Amt des Präsidenten, um die Zerstörung unseres Landes zu beenden und das unvollendete Werk zu vollenden, Amerika wieder groß zu machen."