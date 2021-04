Die Proteste gegen das neue Wahlrecht von Georgia halten an. Die US-Baseball-Liga hat der Hauptstadt Atlanta das All-Star-Game entzogen. Ex-Präsident Trump machte den Sport umgehend schlecht.

Aus Protest gegen das umstrittene neue Wahlgesetz im US-Bundesstaat Georgia wird das All-Star-Game der Major League Baseball in diesem Jahr nicht in Georgias Hauptstadt Atlanta stattfinden. "Ich habe entschieden, dass der beste Weg, unsere Werte als Sport zu demonstrieren, darin besteht, das diesjährige All-Star Game und den MLB Draft zu verlegen", teilte MLB-Commissioner Robert D. Manfred am Freitag in einer Erklärung mit. Ein neuer Austragungsort solle zeitnah genannt werden. Ursprünglicher Termin der Veranstaltung ist der 13. Juli.

In der vergangenen Woche hatte der traditionell republikanische Bundesstaat Georgia ein restriktives Wahlgesetz verabschiedet. Kritiker argumentieren, die Republikaner wollten vor allem eine niedrigere Wahlbeteiligung von Schwarzen und anderen Minderheiten erreichen, weil diese eher für die Demokraten stimmen. Die Republikaner argumentieren, es gehe darum, die Wahlen sicherer zu machen.

Donald Trump: "Baseball verliert bereits Fans"

"Major League Baseball unterstützt grundsätzlich das Wahlrecht für alle Amerikaner und ist gegen Einschränkungen an der Wahlurne", machte Manfred deutlich. "Wir sind stolz darauf, unsere Plattform zu nutzen, um Baseball-Fans und Gemeinden im ganzen Land zu ermutigen, ihre Bürgerpflicht zu erfüllen und aktiv am Wahlprozess teilzunehmen." Der faire Zugang zur Wahl habe weiter "die uneingeschränkte Unterstützung unseres Spiels".

Ex-Präsident Donald Trump, der seine mehrfach widerlegten Behauptungen von einem Wahlbetrug in Georgia und anderen Bundesstaaten aufrechterhält, kritisierte die Entscheidung des Baseball-Liga auf seine typische Art. "Baseball verliert bereits eine enorme Anzahl an Fans", behauptete Trump in einem Statement. "Jetzt verlassen sie Atlanta mit ihrem All-Star-Game, weil sie Angst vor den Demokraten der radikalen Linken haben, die die dringend notwendige Wähler-ID bei unseren Wahlen nicht haben wollen." Laut dem neuen Gesetz sollen Wähler unter anderem ihren Führerschein als Legitimation angeben. Viele Amerikaner haben aber keinen Führerschein oder Anmeldung, weil es in den USA keine Meldewesen wie in Deutschland gibt.

Coca-Cola-Chef: Georgia-Wahlgesetz "ein Schritt zurück"

"Boykottieren Sie Baseball und alle anderen aufgescheuchten Unternehmen wie Coke, Delta und andere", forderte Trump. Die Geschäftsführer von Coca-Cola und Delta Airline hatten das neue Wahlgesetz ebenfalls massiv kritisiert. Es sei "inakzeptabel" und "ein Schritt zurück", wird James Quincey, Chef des in Atlanta ansässigen Getränkeherstellers Coca Cola, in US-Medien zitiert. Ed Bastian von Delta - ebenfalls mit Sitz in Atlanta - sagte, das Gesetz "enthält Bestimmungen, die es vielen unterrepräsentierten Wählern, insbesondere schwarzen Wählern, schwerer machen, ihr verfassungsmäßigen Rechte auszuüben und ihre Vertreter zu wählen.

In dem neuen, in der vergangenen Woche unterzeichneten Gesetz werden die Anzahl der öffentlichen Briefwahlkästen und deren Öffnungszeiten drastisch eingeschränkt. Außerdem ist es künftig unter Strafe gestellt, Menschen in langen Warteschlangen vor Wahllokalen mit Essen und Trinken zu versorgen oder sie anzusprechen. Die Wahlreform gilt als Reaktion auf den Verlust des traditionell republikanischen Südstaat bei der jüngsten Präsidentenwahl an den Demokraten Joe Biden. Der unterlegene Trump hält die Behauptung aufrecht, dass ihm die Wahl in Georgia und anderen Bundesstaaten gestohlen worden sei. Belege gibt es nach wie vor nicht, Gerichte wiesen entsprechende Klageversuche ab. Laut Kritikern des Gesetzes behindern die neuen Bestimmungen vor allem traditionell Republikaner-ferne Wahlberechtigte daran, ihre Stimme abzugeben. US-Präsident Joe Biden verurteilte das neue Wahlrecht als "schrecklich".