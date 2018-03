US-Präsident Donald Trump hat den Dealern und den Drogen in den USA den Kampf angesagt. Dabei schloss er auch die Todesstrafe für Großdealer nicht aus. Entsprechend äußerte sich der US-Präsident bei der Vorstellung seines Anti-Drogenprogramms in Manchester im US-Bundesstaat New Hampshire. In den USA gebe es jeden Tag 116 Opioid-Tote, sagte Trump. Damit werde Schluss sein. "Die letzte Strafe muss die Todesstrafe sein. Vielleicht ist unser Land jetzt noch nicht bereit dafür, das wäre möglich. Ich kann das verstehen, obwohl ich es persönlich eigentlich nicht verstehe. Aber es gibt gute und schlaue Leute, die vielleicht anderer Meinung sind als die meisten von uns. Aber ich glaube, so lange wir keine wirklich starken Strafen haben, bis hin zur Todesstrafe für wirklich schlimme Dealer, kommen wir nirgendwo hin. Und ich sage ihnen, wir werden irgendwo hinkommen." Er werde diese Schlacht gewinnen, sagte Trump. Auf der Veranstaltung in New Hampshire sprach auch eine Mutter, deren Sohn an einer Überdosis gestorben war. In den USA hat es in den vergangenen Jahren einen deutlichen Anstieg der Todesfälle durch Schmerzmittel und Heroin gegeben, was in der öffentlichen Diskussion als "Opioid-Krise" bezeichnet wird. Den Zentren für Seuchenkontrolle zufolge starben in diesem Zusammenhang 2016 etwa 42.250 Menschen, eine Rekordzahl und ein Anstieg von 47 Prozent in zwei Jahren.