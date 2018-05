Termin und Ort des Gipfels zwischen Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un stehen nun fest: Das historische Treffen soll am 12. Juni in Singapur stattfinden. Trump gab dies am Donnerstag bekannt - wenige Stunden, nachdem drei in Nordkorea inhaftierte US-Bürger in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt waren.



Mit den Freilassungen sei das letztes große Hindernis für das Zustandekommen des Gipfels ausgeräumt worden, sagten US-Regierungsmitarbeiter. Trump sprach von einer nordkoreanischen "Geste des guten Willens". Der US-Präsident verbreitete Optimismus zu den Aussichten des Gipfels, bei dem es um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm gehen soll. "Wir werden beide versuchen, dies zu einem sehr besonderen Moment für den Weltfrieden zu machen!" schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter.



Schon wenige Stunden zuvor hatte Trump beim Empfang der drei Freigelassenen am Luftwaffenstützpunkt Andrews nahe Washington vorhergesagt, dass das Treffen "ein sehr großer Erfolg" sein werde. Kim wiederum bezeichnete den Gipfel nach Angaben nordkoreanischer Staatsmedien als "historische" Chance und "großartigen ersten Schritt". Das Treffen werde helfen, die Lage auf der koreanischen Halbinsel zu verbessern und eine "gute Zukunft" zu schaffen, sagte Kim demnach bei einem Treffen mit dem neuen US-Außenminister Mike Pompeo.



Trump will, dass Kim Jong Un auf Atomwaffen verzichtet

Pompeo hatte Kim zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen besucht, um den Gipfel vorzubereiten; beim ersten Mal war er noch Direktor des Geheimdienstes CIA. Beim jetzigen Treffen erwirkte Pompeo die Freilassung der US-Bürger.



Trump will bei dem Gipfel erreichen, dass Kim völlig auf seine Atomwaffen verzichtet. Wie realistisch dies ist, lässt sich schwer abschätzen. Der nordkoreanische Machthaber hat bisher keine Hinweise gegeben, dass er zur totalen nuklearen Abrüstung bereit sein könnte. Auch hat Kim bislang nicht signalisiert, was er als Gegenleistung für einen zumindest teilweisen Abbau seines Nuklearwaffenarsenals verlangen könnte. Spekuliert wird, dass dies der Abzug der US-Truppen aus Südkorea sein könnte.



Typisch Donald Trump

Die Rückkehr der drei US-Bürger aus Nordkorea nutzte Trump zu einem medienwirksamen Auftritt, indem er sich zu ihrer Ankunft mitten in der Nacht zu der Luftwaffenbasis begab. Die Freigelassenen trafen in der Maschine von Pompeo ein. Mit seiner Frau Melania bestieg Trump dann das Flugzeug, um die Ex-Häftlinge in Empfang zu nehmen. "Es war eine ganz besondere Nacht für diese drei außergewöhnlichen Männer", sagte der Präsident später auf dem Rollfeld - mit den sichtlich bewegten Heimkehrern an seiner Seite. Trump dankte Kim, der "wirklich hervorragend" mit den drei Männern umgegangen sei. Bis vor wenigen Tagen hatte er dem nordkoranischen Machthaber noch vorgeworfen, die US-Bürger als "Geiseln" zu halten.



Einer der drei Ex-Häftlinge sagte auf Koreanisch: "Wir sind sehr, sehr glücklich." In einer vom US-Außenministerium verbreiteten Erklärung bekundeten die Drei ihre Dankbarkeit gegenüber der US-Regierung. Pompeo beschrieb den Gesundheitszustand des Trios als "den Umständen entsprechend gut".



Einer der drei Männer ist der in Südkorea geborene Geschäftsmann und Geistliche Kim Dong Chul. Er war 2016 in Nordkorea wegen Spionage zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilt worden.

Die beiden anderen Männer, Kim Hak Song und Kim Sang Duk, arbeiteten an der von evangelikalen Christen gegründeten Pjöngjang-Universität für Wissenschaft und Technologie. Sie wurden 2017 unter dem Vorwurf "feindlicher Tätigkeit" gegen die nordkoreanische Regierung festgenommen.