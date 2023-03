Will 2024 zurück ins Weiße Haus – egal was kommt: der ehemalige US-Präsident Donald Trump

Trump glaubt, er werde am Dienstag verhaftet – und ruft deshalb zur Revolte. Was steckt dahinter?

Ermittlungen in New York

von Yannik Schüller Donald Trump soll die Pornodarstellerin Stormy Daniels einst bezahlt haben, damit sie die pikanten Details ihres One-Night-Strands für sich behält. Jetzt klopft die Vergangenheit an der Tür. Trump selbst ist sich sicher, in drei Tagen verhaftet zu werden – und ruft seine Anhänger zum Protest auf.

Wenn Donald Trump wütend ist, drückt er die Feststelltaste. Und an diesem Samstag ist der Ex-Präsident offenbar sehr wütend. "PROTESTIERT, EROBERT UNSERE NATION ZURÜCK!", schreibt Ex-Präsident auf seinem Kurznachrichtenkanal Truth Social. Er ist im Panikmodus, fühlt sich von der New Yorker Staatsanwaltschaft in die Ecke gedrängt. Die wirft ihm nämlich vor, seinem mutmaßlichen früheren One-Night-Stand, der Pornodarstellerin Stormy Daniels, ihre Erinnerung an die gemeinsame Nacht exklusiv abgekauft zu haben. Anders gesagt: Er soll Daniels Schweigegeld gezahlt und damit gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben.