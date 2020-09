Sehen Sie im Video: Trump hält wieder Massenkundgebung ab – und bezeichnet Biden als Tier.









In einer vollen Halle, ohne Mindestabstand und nur mit wenig Masken, wurde Donald Trumps Wahlkampfveranstaltung am Sonntag in Henderson, Nevada, abgehalten. Der US-Präsident schoss erneut gegen seinen Herausforderer auf das Präsidentenamt, Joe Biden: "Er ist ein Tier. Und ich habe ihn als Tier bezeichnet. Dafür wurde ich kritisiert, sie haben gesagt, er sei ein menschliches Wesen. Er ist kein Mensch. Er ist ein Tier." Des Weiteren warf er Biden vor, er nehme Drogen und sei sanft zu inländischen Terroristen und Unruhestiftern. Biden und seine Mitstreiterin im Wahlkampf Kamala Harris hatten Trump vorgeworfen, Wahlkampfveranstaltungen abzuhalten, die der Eindämmung des Coronavirus nicht gerecht werden und dass er somit Menschenleben gefährde. Vorwürfe, die seine Anhänger nicht verstehen. In Louisiana hielten Trump-Anhänger am Wochenende eine Bootsparade ab. "Er hält seine Versprechen. Er hat viele gemacht und sie alle eingehalten. Und was ich liebe, ist, dass er nicht käuflich ist. Und ich denke, dass darin die Angst vieler Politiker liegt, auf beiden Seiten, Republikaner und Demokraten. Sie fürchten, dass sie nicht Donald Trump kaufen können. Er spricht für uns. Er weiß, was wir denken. Er weiß, was bei den Arbeitern abgeht." "Ich denke der Beweis liegt darin, was er die letzten vier Jahre gemacht hat. Und er hat so ziemlich alles erreicht, was er angekündigt hatte. Es gibt nur ganz wenige Politiker wie ihn - und Trump ist in meinen Augen kein richtiger Politiker. Er hat sich an das gehalten, was er vorhatte." "Ich unterstütze ihn für das, was er macht, für die Wirtschaft und alles einfach. Die USA gegen China, alles. Endlich steht mal einer auf und tut was gegen China." Auch die Flagge der früheren Konföderierten Südstaaten hing an vielen Booten. Diese hatten sich im 19. Jahrhunderts von Washington unabhängig erklärt und im Bürgerkrieg für den Erhalt der Sklaverei und Rassentrennung eingesetzt. "Ich verstehe nicht, wie Menschen sagen können, wir seien rassistisch, wir seien dies, wir seien das. Ist uns egal! Wir heißen jeden willkommen. Wissen Sie, wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika, das ist alles worum es geht, Rot-Weiß-Blau." Weniger als zwei Monate vor den US-Wahlen am 3. November, hat der US-Präsident Schwierigkeiten, seine Befürworter zu mobilisieren, vor allem weiße Wähler ohne College-Abschluss, die der Schlüssel zu seinem Sieg im Jahr 2016 waren. Trump liegt laut einer Umfrage von "Yahoo News" und "YouGouv" 10 Prozentpunkte hinter Biden.

