Versucht Donald Trump Ermittlungen gegen ihn wegen versuchter Wahlmanipulation in Georgia zu torpedieren? Die Bezirksstaatsanwältin des Fulton County ist davon überzeugt – und hat das FBI eingeschaltet.

Nach verbalen Attacken des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gegen Ermittler wächst die Sorge vor Ausschreitungen. Die Bezirksstaatsanwältin von Fulton County im Bundesstaat Georgia wandte sich Medienberichten zufolge an die Bundespolizei FBI. "Wir müssen zusammenarbeiten, um die Sicherheit der Öffentlichkeit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass es in Atlanta nicht zu einer ähnlichen Tragödie kommt wie im Kapitol am 6. Januar 2021", zitierten am Montag mehrere US-Medien aus einem Brief der Staatsanwältin Fani Willis.

Die Staatsanwältin ermittelt gegen Trump wegen des Vorwurfs der unzulässigen Wahlbeeinflussung. Hintergrund ist unter anderem ein Anruf des damals schon abgewählten Präsidenten mit dem für die Wahlen in Georgia zuständigen Staatssekretär Brad Raffensperger Anfang Januar 2021. Trump forderte Raffensperger, wie er ein Republikaner, damals unverhohlen auf, genügend Stimmen für seinen Wahlerfolg in dem Bundesstaat zusammenzubringen. Das Gespräch wurde aufgezeichnet, die Affäre machte international Schlagzeilen. Trump weigert sich heute noch, seine Niederlage bei der Wahl vom November 2020 einzuräumen.

Tausende Anhänger von Donald Trump versammeln sich am 6. Januar 2021 vor dem Kapitol. Der abgewählte US-Präsident hatte sie zuvor in einer Rede aufgerufen, zum Kongresssitz zu marschieren und "wie der Teufel" zu kämpfen.

Donald Trump: "Radikale" und "bösartige" Staatsanwälte

Staatsanwältin Willis bezog sich in ihrem Schreiben auf eine Rede Trumps am vergangenen Wochenende in Texas. Dort sprach der 75-Jährige von "radikalen" und "bösartigen" Staatsanwälten. Wenn diese etwas "Illegales" täten, hoffe er, "dass es in diesem Land den größten Protest geben wird, den wir je in Washington D.C., in New York, in Atlanta und anderswo hatten". Die Staatsanwälte hätten es auf ihn abgesehen. "In Wirklichkeit sind sie nicht hinter mir her. Sie sind hinter euch her", sagte er zu der johlenden Menge. Nach einer anstachelnden Rede Trumps hatten dessen Anhänger vor gut einem Jahr das US-Kapitol gestürmt.

Anfang Mai soll sich in Georgia ein Gremium von Geschworenen mit den Vorwürfen beschäftigen. Staatsanwältin Willis äußerte in ihrem Schreiben an das FBI nun "Sicherheitsbedenken" mit Blick auf den Termin. Gegen Trump laufen mehrere Ermittlungen in den USA.