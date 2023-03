von Leonie Scheuble Es ist ein historischer Moment: Donald Trump ist als erster ehemaliger US-Präsident angeklagt worden. Wie es nun für ihn weitergeht – und was die Anklage für politische Folgen hat.

"TRUMP ANGEKLAGT" – eine Schlagzeile, die sich am Donnerstagabend wie ein Lauffeuer im ganzen Land verbreitete. Mit Donald Trump muss sich zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten ein ehemaliger Präsident vor Gericht verantworten. Konkret geht es in dem Fall um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin während seines Wahlkampfs 2016. Zwar sind die genauen Anklagepunkte noch unklar. Es wird jedoch damit gerechnet, dass der 76-jährige Republikaner bereits Anfang kommender Woche vor einem Strafgericht in Manhattan erscheinen muss.