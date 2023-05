von Leonie Scheuble Das Urteil lautet: Schuldig. Donald Trump ist wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung der Journalistin E. Jean Carroll verurteilt worden. Politisch könnte ihn der Fall teuer zu stehen kommen.

Donald Trump ist schuldig gesprochen. Es lohnt sich, das zu wiederholen: Der Ex-Präsident und führende republikanische Kandidat für die Wahlen 2024 ist in einem Zivilprozess schuldig gesprochen worden. "Hat Donald Trump E. Jean Carroll sexuell missbraucht?", fragte der Richter am Dienstag in Manhattan. "Ja", lautet die einstimmige Antwort der Jury.

Es ist nicht weniger als ein politischer Paukenschlag.

In den USA hat man sich so sehr an Trumps ungeheuerliches Verhalten gewöhnt, dass es verlockend ist, den Fall herunterzuspielen. Eine "Elle"-Kolumnistin, die Trump beschuldigt, sie 1996 in einer Umkleidekabine des Luxuskaufhauses Bergdorf Goodman in Manhattan vergewaltigt zu haben. Die Geschichte fügt sich ein in die schier endlose Reihe der Trump-Skandale: Schweigegeld für eine Pornodarstellerin, eine totgeschwiegene Affäre mit einem Playboy-Model, die unvergessene "Grab ’em by the pussy"-Tonaufnahme.

Seit der Republikaner 2016 ins Weiße Haus eingezogen ist, hat er die Welt fast täglich mit seinen Tweets und Taten schockiert und so viele rote Linien überschritten, dass man leicht aus den Augen verlieren kann, wie gewaltig dieses Urteil wirklich ist. "Heute kennt die Welt endlich die Wahrheit", sagte Carroll in einer Erklärung. "Dieser Sieg ist nicht nur für mich, sondern für jede Frau, die gelitten hat, weil ihr nicht geglaubt wurde."

Als sie das Gerichtsgebäude verließ, lächelte sie.

Urteil zeigt, was für ein Mensch Donald Trump ist

Der Fall ist nicht derjenige, der Trump aus juristischer Sicht am meisten Schaden zufügen wird. Da es sich um einen Zivil- und nicht um einen Strafprozess handelt, droht dem 76-Jährigen keine Gefängnisstrafe. Stattdessen zeigt das Urteil schwarz auf weiß, was für ein Mensch Trump ist.

Dutzende Frauen haben dem Ex-Präsidenten in der Vergangenheit sexuelle Belästigung und Missbrauch vorgeworfen. Jedes Mal wischte er die Vorwürfe wie eine lästige Fliege beiseite. Mal sagte er, er kenne die Frauen gar nicht. Mal, dass die Vorwürfe Teil einer politischen Kampagne gegen ihn seien. Immer wieder rechtfertigte er sich mit den Worten, "sie" sei nicht sein Typ – ein Schlag ins Gesicht jeder Frau, die schon mal sexuell belästigt wurde.

Im Fall von Carroll ging diese "Ausrede" nach hinten los. Die heute 79-jährige hatte ihre Vorwürfe erstmals 2019 öffentlich gemacht. Trump, damals Präsident, wies die Anschuldigungen als Lüge zurück – und erklärte, Carroll sei nicht sein "Typ". Die Autorin verklagte ihn daraufhin zunächst wegen Verleumdung, später in einer zweiten Klage wegen der mutmaßlich Vergewaltigung selbst sowie erneut wegen Verleumdung.

Im Gericht zog sich dann letzte Woche die Schlinge zu: Bei der Befragung durch Carrolls Anwältin Roberta Kaplan verwechselte Trump die Klägerin auf einem Foto aus den 1990er Jahren mit seiner damaligen Frau Marla Maples. Ein peinlicher Fehler, sagen die einen. Andere bezeichnen es als Offenbarungsmoment. In jedem Fall schwächte es seine Verteidigungsstrategie.

Weitere mögliche Anklagen Fall Stormy Daniels bringt Trump vor Gericht – diese juristischen Probleme hat er noch am Hals 1 von 5 Zurück Weiter 1 von 5 Zurück Weiter Der Fall Stormy Daniels Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg klagt Donald Trump wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels an. Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, behauptet, sie habe 2006, als Trump bereits mit Melania verheiratet war, Sex mit ihm gehabt. Um zu verhindern, dass sie diese Behauptung öffentlich macht und damit womöglich Trumps Wahlkampf schadet, hatte dessen damaliger Anwalt und Fixer Michael Cohen nach eigenen Aussagen 2016 im Auftrag des damaligen Präsidentschaftskandidaten 130.000 Dollar (rund 122.000 Euro) an Daniels gezahlt. Außerdem soll Trump das Model Karen McDougal mit 150.000 Dollar ruhiggestellt haben. Der 76-Jährige hatte eine Zahlung an Daniels zunächst bestritten, später räumten er und seine Anwälte sie aber ein. Sie dementierten aber weiterhin, dass der Ex-Präsident eine Affäre mit ihr hatte.

Schweigegeld zu zahlen, ist in den USA nicht illegal. Die Rückerstattung an Cohen wurde aber von der Trump Organization als Anwaltskosten deklariert. Sollte dies als Fälschung von Unternehmensdokumenten ausgelegt werden, wäre dies ein Vergehen. Die Staatsanwaltschaft könnte auch argumentieren, dass die Fälschung begangen wurde, um eine andere Straftat – etwa illegale Wahlkampffinanzierung – zu vertuschen. Dann würde es sich um ein Verbrechen handeln.

Die zuständige Grand Jury in New York hatte dafür gestimmt, Trump vor Gericht zu stellen. Braggs Büro verkündete daraufhin am Donnerstagabend New Yorker Zeit eine Anklage gegen ihn. Man habe seinen Anwalt kontaktiert, um zu koordinieren, wie der Ex-Präsident sich für eine Anklageverlesung stellen könne. Bei einer solchen Verlesung werden dem Angeklagten gemäß dem US-Strafprozessrecht die gegen ihn erhobenen Vorwürfe dargelegt, in der Regel gibt er daraufhin eine Erklärung ab. Ein Richter entscheidet dann, ob der Angeklagte in Untersuchungshaft muss oder auf Kaution freigelassen wird.

Angaben zum Inhalt der Anklage machte die Staatsanwaltschaft bislang nicht. Das Dokument sei nach wie vor "versiegelt". Die genauen Anklagepunkte und Details sind damit noch unklar. Der Nachrichtensender CNN berichtete am Donnerstag, Trump sei in mehr als 30 Punkten angeklagt.

In New York haben potenzielle Angeklagte eigentlich das Recht, vor der Grand Jury Fragen zu beantworten, bevor sie angeklagt werden, aber sie sagen nur selten aus. Auch Trump hatte das Angebot nicht wahrgenommen. Das unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagende Laiengremium besteht in der Regel aus 23 Bürgerinnen und Bürgern. Eine einfache Mehrheit reichte für die Befürwortung der Anklage.

Sollte Trump tatsächlich wegen Verstößen gegen das Wahlkampfgesetz angeklagt und auch schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu vier Jahre Haft. Mehr

Für Trump könnte Urteil zum Zünglein an der Waage werden

Am Ende wiesen die Geschworenen zwar den Vorwurf der Vergewaltigung zurück, fanden den Ex-Präsidenten jedoch in den Punkten "sexueller Missbrauch" und "Verleumdung" schuldig. Fünf Millionen Dollar – rund 4,5 Millionen Euro – muss Trump nun an Schmerzensgeld und Schadenersatz zahlen. Teurer wird ihn zu stehen kommen, dass das Urteil seine Glaubwürdigkeit untergräbt. Es wird schwierig, künftige Vorwürfe ähnlicher Art mit der gleichen Vehemenz der "politischen Hexenjagd" zu leugnen, wenn ihn eine Jury bereits dafür verurteilt hat.

Ob das seine Anhänger beeindrucken wird? Vermutlich nicht.

Seit Jahren tänzelt Trump durch einen Sturm aus Skandalen, Affären und Ermittlungen ohne größeren Schaden davonzutragen. Seine Fans haben ihm bisher noch alles durchgehen lassen. Am Dienstag zeigte eine "Morning Consult"-Umfrage Trump mit seinem bisher größten Vorsprung von 60 Prozent vor Floridas Gouverneur Ron DeSantis mit 19 Prozent.

Trump selbst, der sich während des zweiwöchigen Prozesses nicht ein einziges Mal vor Gericht blicken ließ, reagierte wie zu erwarten. Das Urteil bezeichnete er als "Fortsetzung der größten Hexenjagd aller Zeiten". Mit Blick auf Carroll behauptete er "keine Ahnung zu haben", wer diese Frau sei.

Und dennoch könnte "diese Frau" für ihn noch zum Zünglein an der Waage werden.

Politischer Schaden könnte größer als juristischer sein

Inwiefern der Fall für Trump ein politisches Nachspiel haben könnte, wird maßgeblich von zwei Dingen abhängen: Zum einen, ob das Urteil den Ex-Präsidenten in den Augen von moderaten Republikanern und sogenannten Wechselwählern "unwählbar" macht – und sie sich um einen anderen Kandidaten scharen. Zum anderen, ob seine politischen Rivalen die Gunst der Stunde nutzen, um Stimmung gegen Trump zu machen.

In den letzten Jahren hatten die Republikaner ihn im Fall Carroll konsequent verteidigt und seine Unschuld beteuert. Der Schuldspruch könnte diese Dynamik nun ändern. Am Dienstag hielten sich führende Parteimitglieder wie Repräsentantenhaus-Sprecher Kevin McCarthy und Senatsführer Mitch McConnell in der Sache bedeckt.

Doch selbst wenn sich die politischen Kosten für Trump in den Vorwahlen in Grenzen halten, gehen Beobachter davon aus, dass ihm ein Urteil – ebenso wie die Anklage im Schweigegeld-Fall – langfristig schaden wird. Die #MeToo-Bewegung hat der amerikanischen Gesellschaft ihren Stempel aufgedrückt. Studien zeigen, dass eine Mehrheit der Amerikaner nicht bereit ist, einen Kandidaten für ein politisches Amt zu unterstützen, der sexuelle Übergriffe begangen hat.

Es bleibt abzuwarten, ob das Urteil gegen Trump diesen Effekt bestätigt. Fest steht, es wurde höchste Zeit!