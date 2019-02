Donald Trump Jr. ist in den sozialen Netzwerken fast so aktiv wie sein Vater. Und ebenso wie der US-Präsident hat er dabei nicht immer ein gutes Händchen. So verbreitete Trumps Ältester schon mal eine gefälschte Umfrage über die Beliebtheit des Präsidenten auf seinem Instagram-Profil, verglich auf Twitter eine Mauer an der Grenze zu Mexiko mit Gittern in einem Zoo oder versuchte mit einem verkürzten Zitat, Londons Bürgermeister Sadiq Khan in Verruf zu bringen. All diese Postings wurden Trump Jr. öffentlich um die Ohren gehauen - genau wie sein neuester Tritt ins Fettnäpfchen.

Donald Trump Jr. attackiert Demokratinnen

Nachdem Donald Trump in der Nacht zu Mittwoch seine Rede zur Lage der Nation gehalten hatte, hatte sein Junior die weiblichen Abgeordneten der Demokraten attackiert. Sie waren fast alle in Weiß im Kongress erschienen, in Anlehnung an die Suffragetten-Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, die für das Frauenwahlrecht kämpfte. Vor der Veranstaltung hatten sich einige von ihnen zu einem Gruppenfoto versammelt und dies mit dem Hinweis verbreitet: "Wir tragen weiß, um uns gegen alle Versuche der Trump-Administration zu vereinen, die unglaublichen Fortschritte, die Frauen im letzten Jahrhundert gemacht haben, rückgängig zu machen, und wir werden weiterhin den Aufstieg aller Frauen unterstützen."

Donald Trump Jr. nahm offenbar Anstoß am Auftreten der "Congresswomen". Auf seinem Twitter-Kanal unterstellte er den Frauen indirekt fehlenden Patriotismus: "Nicht ein Anstecker mit der amerikanischen Flagge in ihren Reihen" steht über einem Bild der Abgeordneten, das Trump Jr. postete. "Spricht für sich selbst und niemand ist im Geringsten überrascht", schrieb der 41-Jährige dazu.

Speaks for itself and no one is at all surprised. pic.twitter.com/kLoJzMmY10 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 6, 2019

Wäre Donald Trump nicht einer der am wenigsten gottesfürchtigen Präsidenten der US-Geschichte, hätte er seinem Ältesten vielleicht den Bibelspruch "Was siehst Du aber den Splitter in Deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in Deinem Auge?", mit auf den Lebensweg gegeben und ihn damit vor dem Tritt in den Fettnapf bewahrt. So aber twitterte Trump Jr. ungeniert seine Kritik in die Welt hinaus und bekam gleich darauf ein unangenehmes Echo zurück.

Denn der aufmerksamen Twitter-Gemeinde fiel ziemlich schnell der Balken in Trump Juniors Auge auf. Der User Cole postete ein Foto, das den Präsidentensohn am Rande der Veranstaltung mit seiner Freundin Kimberly Guilfoyle seinem Bruder Eric und dessen Ehefrau Lara, seiner Schwestern Ivanka und deren Mann Jared Kushner sowie seiner Schwester Tiffany zeigt. "Nicht ein Anstecker mit der amerikanischen Flagge zu sehen", kommentierte er das Bild auf dem klar zu erkennen ist, dass offenbar auch die Präsidentenfamilie nach Trump Juniors Maßstäben an Patriotismusmangel leidet.

Not one American flag pin in sight. pic.twitter.com/rDPhqZzCrj — Cole (@TryUsingGoogle) 6. Februar 2019

Ebenso wie diverse Mitglieder der republikanischen Partei von Donald Trump, wie der User John Jr. demostrierte: