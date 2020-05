Sehen Sie im Video: Trump kündigt "Super-Duper-Rakete" an.





Das Oval Office war am Freitag Ort der Vorstellung der Flagge der jüngsten Teilstreitkraft der Vereinigten Staaten, der US Space Force. Sie soll die bislang von der U.S. Air Force durchgeführten militärischen Raumfahrtmissionen übernehmen. Man arbeite derzeit an unglaublichem Militärequipment, sagte der US-Präsident im Rahmen der Vorstellung. Unter anderem an einer, so Trump wörtlich, "Super-Duper-Rakete", die 17 mal schneller sei, als bisherige US-Flugkörper, und fast drei mal so schnell wie die weltweite Konkurrenz. "Wir haben sehr hart daran gearbeitet. Aus defensiver Sicht ist das sehr wichtig, und auch aus offensiver Sicht, aus jeder Sicht, die es gibt. Wie Sie wissen, haben China, Russland und vielleicht andere viel früher damit begonnen als wir. Wir hätten schon vor langer Zeit damit anfangen sollen. Aber wir haben es in höchstem Maße wieder wettgemacht. Wir haben einige der unglaublichsten Waffen entwickelt, die man je gesehen hat". Die Gründung der US Space Force war von Trump vor zwei Jahren angekündigt worden.