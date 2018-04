US-Präsident Donald Trump hat einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er am Mittwoch, Russland habe gedroht, angreifende Raketen abzuschießen. "Mach dich bereit Russland, denn sie werden kommen, hübsch und neu und 'intelligent!'" Die Beziehungen zu Russlands seien schlechter als je zuvor, schrieb Trump weiter. Russlands Botschafter im Libanon, Alexander Sasypkin, hatte zuvor mit Konsequenzen gedroht, sollten die USA Syrien mit Raketen angreifen: "Wenn es einen Angriff der Amerikaner gibt, dann verweisen wir auf die Erklärung von Präsident Putin und der russischen Militärführung, dass die Raketen abgeschossen werden. Und auch die Quellen, aus denen diese Raketen kommen, werden beschossen." Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärte, intelligente Raketen sollten Terroristen treffen und nicht rechtmäßige Regierungen. Anlass des eskalierenden Konflikts ist ein mutmaßlicher Giftgasangriff in der syrischen Stadt Duma, bei dem Dutzende Menschen getötet und verletzt worden sein sollen. Ein zweiter Konvoi mit Flüchtlingen aus der Stadt kam am Mittwoch im Nordwesten des Landes an. Dort sollen sie in Zelten untergebracht werden. Der Westen macht Syriens Präsident Baschar al-Assad für den Angriff verantwortlich. Syrien und Russland weisen die Vorwürfe zurück. Russland sprach von einer Inszenierung durch die Extremisten, um dem Westen einen Vorwand für ein militärisches Eingreifen zu liefern.