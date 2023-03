Grand Jury in New York

Grand Jury in New York Medienberichte: Ex-Präsident Donald Trump wird wegen mutmaßlicher Schweigegeldzahlung angeklagt

Seit Tagen brodelte die Gerüchteküche, jetzt ist es passiert: Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hat gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump Anklage erhoben.

Der frühere US-Präsident Donald Trump wird in New York angeklagt werden. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, stimmte die zuständige Grand Jury für eine Anklageerhebung gegen ihn wegen mutmaßlicher Schweigegeld-Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016. Die bisher von der zuständigen Staatsanwaltschaft unter Verschluss gehaltene Anklageschrift werde wahrscheinlich in den kommenden Tagen veröffentlicht, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf mehrere mit dem Fall vertraute Personen.

Bislang geisterte die Anklageerhebung als Gerücht durch das Land, der Ex-Präsident aber hatte sie bereits als politisch motivierte "Hexenjagd" gebrandmarkt.