von Leonie Scheuble Die CNN-Livesendung mit Donald Trump war mit Spannung erwartet worden. Am Ende nutzte er die Bühne für Wahllügen, Hetze gegen Migranten und um die Frau zu verspotten, die ihm einen Schuldspruch wegen sexuellen Missbrauchs eingebracht hat.

Kaum mehr als 24 Stunden nachdem Donald Trump in einem Zivilprozess wegen sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden wurde, sitzt er in einem weißen Ledersessel auf der Bühne des privaten Saint Anselm College in New Hampshire. Live zu Gast bei einer Bürgerfragestunde von CNN – jenem Sender, den der Ex-Präsident in der Vergangenheit mehrfach als "Fake News" und "Feind des Volkes" beschimpft hatte.

Es ist ein Abend, der mit Hochspannung und viel Skepsis erwartet worden war. Stand für Trump – und CNN – schon vor Dienstag einiges auf dem Spiel, so hatte das Urteil die Messlatte noch einmal deutlich hochgesetzt.