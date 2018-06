Donald Trump macht eine Kehrtwende. Nach heftiger Kritik aus dem In- und Ausland hat der US-Präsident einen wichtigen Teil seiner Einwanderungspolitik geändert. Künftig sollen illegal über die Südgrenze eingereiste Eltern nicht mehr von ihren Kindern getrennt werden. Das entsprechende Dekret unterzeichnete der Republikaner am Mittwoch im Weißen Haus. Vor allem Demokraten, aber auch republikanische Politiker hatten das Vorgehen kritisiert. Auch Papst Franziskus sowie die Regierungen von Deutschland und Großbritannien hatten sich in dem Streit zu Wort gemeldet. Allerdings behält Trump seine sogenannte Null-Toleranz-Politik bei, nach der jeder illegale Übertritt der mexikanisch-amerikanischen Grenzen strafrechtlich verfolgt wird. Unklar war zunächst, für welchen Zeitraum Trumps Dekret gilt: Mehrere Mitglieder des Repräsentantenhauses sagten, sie wüssten nicht, ob man die Regelung auch auf Familien anwenden könne, die länger als 20 Tage festgehalten würden. Die US-Behörden haben seit Anfang Mai über 2340 Kinder von ihren Eltern an der mexikanischen Grenze getrennt.