Es ist nur ein Buchstabe, aber er macht einen großen Unterschied: US-Präsident Donald Trump hat seine Frau in einem Tweet Melanie statt Melania genannt. "Melanie fühlt und erholt sich wirklich gut. Danke für Eure Gebete und guten Wünsche." Auf Twitter wird der Fehler hitzig diskutiert und lustig kommentiert. "Es geht um einen Tippfehler. Tolle Berichterstattung." "Das ist kein Tippfehler. Das ist, als ob man beim Sex einen anderen Namen als den der Ehefrau sagt." "Melanie ... Melissa? Marissa? Oh, wer auch immer!" "Melanie. Gibt es eine weitere 130.000 Dollar-Zahlung, von der wir noch nichts wissen?" "So viele Frauen und so wenig Zeit für die Rechtschreibung zu checken." Die Erklärung ist einfach: Die Autokorrektur ändert "Melania" zu "Melanie". Trump hat den Melanie-Tweet gelöscht und ihn mit dem richtigen Namen neu gepostet.