Nachdem ein Attentäter mit einem Kleinlaster in eine Menschenmenge in New York raste, macht Donald Trump die amerikanische Greencard-Lotterie für die Einreise des Mannes in die USA verantwortlich. Das "System der Demokraten" sei für den "Import europäischer Probleme" verantwortlich. Die USA müssen "härter und klüger werden". Es ist nicht das erste Mal, dass der US-Präsident versucht, aus der Angst, Wut und Trauer der geschockten Bevölkerung politisches Kapital zu schlagen. Trump instrumentalisiert islamistische Terroranschläge regelmäßig für seine Politik. Juni 2017: Den Anschlag auf die London Bridge und einen Markt nutzt Trump ebenfalls, um auf Twitter für sein Einreiseverbot zu werben. Er drängt dazu, die "Sicherheit der Bevölkerung" über "politische Korrektheit" zu stellen. Laut Trump bedeutet das, Menschen aus "gefährlichen Ländern" die Einreise in die USA zu verweigern. Trump nutzt die Attacke außerdem, um die Befürworter von schärferen Schusswaffengesetzen in den USA zu verhöhnen. Waffen seien nicht das Problem – schließlich hätten die Angreifer Messer und einen Kleinlaster genutzt. Nach dem Anschlag auf die Londoner U-Bahn im September 2017 fordert Trump ebenfalls dazu auf, das US-Einreiseverbot zu verschärfen. Im selben Tweet bezeichnet er politische Korrektheit in diesem Zusammenhang als "dumm".