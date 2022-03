US-Präsident Joe Biden tut alles, um einen Welt- und Atomkrieg als Folge des russischen Einmarschs in die Ukraine zu verhindern. Sein Vorgänger Donald Trump sieht das als Schwäche und poltert gegen Putin.

Wie sähe die Welt aus, wäre Donald Trump noch US-Präsident und müsste auf den Ukraine-Krieg reagieren? Einen kleinen Hinweis auf die Antwort gab der Republikaner in einem TV-Interview nun selbst. Er würde auf Nukleardrohungen von Kremlchef Wladimir Putin mit der Entsendung amerikanischer U-Boote vor die russische Küste reagieren, sagte er am Montag dem Sender Fox Business.

"Er sagt, dass sie eine Atommacht sind, aber wir sind eine größere Atommacht", so Trump. Putin habe "ständig das N-Wort benutzt (...), das Nuklear-Wort". Die USA hätten die großartigsten U-Boote der Welt, "die mächtigsten Maschinen, die je gebaut worden". Trump fügte hinzu: "Man sollte sagen, schau, wenn Du dieses Wort noch einmal erwähnst, dann werden wir sie rüberschicken, und wir werden an Eurer Küste hoch und runter fahren."

Donald Trump: Putin "nicht die Person, mit der ich zu tun hatte"

Die USA könnten nicht dabei zuschauen, wie Putin in der Ukraine Tausende Menschen töte, sagte Trump. Er warf seinem demokratischen Nachfolger Joe Biden erneut Schwäche vor und behauptete nicht zum ersten Mal, Putin wäre nicht in die Ukraine einmarschiert, wäre er – Trump – immer noch Präsident.

Allerdings warf auch der Ex-Präsident dem Kremlchef vor, sich verändert zu haben. "Er ist ein anderer Mensch", sagte Trump. "Es scheint einfach nicht die Person zu sein, mit der ich zu tun hatte." Er sei während seiner Amtszeit gut mit Putin ausgekommen, dem er attestierte, sein Land zu lieben.

USA nur bedingt "größere Atommacht"

Trump war schon Anfang März mit wilden Vorschlägen und einer konfrontativen Haltung zum Ukraine-Krieg laut geworden. Während einer Rede in New Orleans vor Unterstützern der republikanischen Partei hatte er laut einem Bericht der "Washington Post" gesagt, die USA sollten F-22-Kampfjets mit chinesischen Flaggen versehen und "the shit out of Russia" bomben. "Und dann sagen wir, das war China, wir waren das nicht, das war China, und dann fangen sie an, sich gegenseitig zu bekämpfen und wir lehnen uns zurück und schauen uns das an", zitiert das Blatt den Ex-Präsidenten.

Nach Angaben der Navy verfügen die USA über eine Flotte von 14 U-Booten für ballistische Raketen. Die Behauptung Trumps, die USA seien eine größere Atommacht als Russland stimmt nur bedingt. Laut den Zahlen des Internationalen Stockholmer Instituts für Friedensforschung (Sipri) von 2021 verfügt Russland über 6255 nukleare Sprengköpfe, die USA dagegen über 5550. Laut Sipri-Angaben von 2020 verfügen die Vereinigten Staaten allerdings über mehr direkt einsetzbare Sprengköpfe.

