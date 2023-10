von Niels Kruse Rechte Republikaner mobben ihren eigenen Mann aus dem dritthöchsten Amt des Landes. Warum? Weil sie es können. Derweil postet Ex-Präsident Donald Trump ein Bild von sich mit Jesus. Was hat die US-Konservativen bloß so ruiniert?

Links sitzt Donald Trump. Im Gesicht der übliche Flunsch, die Augen, wie so oft, leicht ins Leere gerichtet. So zu sehen auf einer Gerichtszeichnung, die gerade die Runde macht, weil der Ex-US-Präsident wegen Betrugsvorwürfen vor Gericht in New York sitzt. Das Bild ist nicht echt, was spätestens an der Person zur Rechten erkennbar ist: Da hat jemand einen Typen mit langen Haaren, Bart und wallenden Kleidern hindrapiert. Sieht aus wie ein Südstaaten-Rocker, soll aber Jesus sein. Herr im Himmel!