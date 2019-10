Trotz eines möglichen Amtsenthebungsverfahrens ermuntert US-Präsident Donald Trump nun auch China zu Untersuchungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn. Was in China geschehen sei, sei genau so schlimm wie das, was mit der Ukraine passiert sei. Es gehe hierbei um Geschäftsaktivitäten von Bidens Sohn Hunter in der Volksrepublik. Der Appell an China kommt zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, da sich beide Nationen in einem erbitterten Handelsstreit befinden. Trump wirft Biden vor, Ermittlungen gegen ein ukrainisches Unternehmen mit Geschäftsverbindungen zu seinem Sohn Hunter behindert zu haben. Beweise blieb Trump schuldig. Trump droht ein Amtsenthebungsverfahren in der Ukraine-Affäre. Im Mittelpunkt steht ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski Wolodymyr Selenskyj, in dem Trump seinen Amtskollegen zu Ermittlungen gegen Biden ermutigte. Ein Whistleblower hatte auf das Gespräch des republikanischen Präsidenten aufmerksam gemacht, was die Demokraten zum Anlass für die Prüfung eines solchen Verfahrens genommen haben. Am Donnerstag wurde Trumps Ex-Ukraine-Sondergesandte Kurt Volker in Washington vorstellig, um Fragen des Kongressausschusses zu beantworten. Für die Demokraten ist er ein sehr wichtiger Zeuge. Volker war nach der Beschwerde des Whistleblowers Ende September zurückgetreten.