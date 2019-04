Angehörige des US-Militärs ziehen Stacheldraht an der Grenze zu Mexiko, nahe der Stadt Ciudad Juarez. Immer mehr Migranten aus Mittelamerika hatten hier laut Behörden in den vergangenen Wochen die Grenze überquert. US-Präsident Donald Trump hatte infolgedessen mit der Schließung der Südgrenze gedroht. Dies hatte allerdings zu Unruhe auch in der US-Wirtschaft geführt. Nun ist Trump von seiner Drohung abgerückt. Mexiko habe Fortschritte gemacht, man werde ihnen ein Jahr Vorwarnzeit geben, sagte Trump am Donnerstag in Washington. Wenn bis dahin der Zustrom von illegalen Einwanderern und Drogen aus dem südlichen Nachbarland nicht mindestens zum größten Teil versiegt sei, würden die USA Zölle insbesondere auf Autos aus Mexiko erheben. "Bevor wir die Grenze schließen, werden wir Zölle auf Autos erheben. Ich glaube nicht, dass wir die Grenze jemals schließen müssen, weil die Strafe für Autos, die aus Mexiko in die Vereinigten Staaten kommen, 25 Prozent betragen wird. Das ist heftig." Der Präsident will am Freitag die Grenze im kalifornischen Calexico besichtigen.