US-Präsident Trump erhielt massive Kritik für eine Reihe von Tweets, die er am Sonntag veröffentlicht hatte. Zu einer Gruppe von Frauen, die als Abgeordnete der Demokraten im Kongress sitzen, hatte er gesagt, sie sollten dahin zurückkehren wo sie hergekommen seien, und dort dabei helfen, die kaputten und kriminellen Zustände zu reparieren. Zwar hatte Trump keine Namen genannt, deutlich war jedoch, dass er sich auf Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley und Rashida Tlaib bezog. Alle vier Frauen sind zum ersten Mal Abgeordnete, nur eine von ihnen ist außerhalb der USA geboren. Mitglieder der demokratischen Partei, unter anderen die Sprecherin im Repräsentantenhaus Nancy Pelosi, verurteilten die Äußerungen als rassistisch. Dick Durbin, Senator von Illinois schloss sich dem an und sagte beim Sender CBS, er habe noch nie so viel Angst in den Hispano-Gemeinden gesehen wie aktuell. Ab Sonntag wollte die Einwanderungs- und Zollbehörde damit Beginnen Razzien durchzuführen, um Einwanderer ohne Aufenthaltsgenehmigung ausfindig zu machen. Mehrere Bürgermeister von Städten, in denen es voraussichtlich Razzien geben wird, haben angekündigt, nicht mit den Behörden zu kooperieren.