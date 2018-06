Beim Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben Journalisten eine Geschenketüte bekommen. Darin enthalten: ein kleiner Ventilator mit USB-Anschluss. Auf Twitter überwiegt wegen des Geräts Skepsis. "So, Gipfel-Reporter. Schließt ihn nicht an. Behaltet ihn nicht. Schmeißt ihn weg oder gebt ihn einem Sicherheitsberater." "Schließt diesen Ventilator nicht an, es sei denn, Ihr wollt speziell programmierte Computerviren." "Bitte nicht an den Computer anschließen. Lasst ihn erst von einem Profi für IT-Sicherheit checken." Ob auf dem kleinen USB-Ventilator tatsächlich Schadsoftware gespeichert ist? Irgendjemand wird das bereits ausprobiert haben. "In der Pressemappe zum #KimTrumpSummit gibt es einen Mini-USB-Lüfter. Praktisch, um beim Schreiben cool zu bleiben. Es ist ziemlich heiß hier in Singapur."