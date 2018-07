6. Juli: Der Soundtrack zum Streit: Trumps Außenminister bringt Kim eine Geschenk mit

Bei seinem Besuch in Nordkorea will US-Außenminister Mike Pompeo einem Medienbericht zufolge Machthaber Kim Jong Un mit einer CD des Elton-John-Hits "Rocket Man" (Raketenmann) überraschen. Die CD soll auf die Bezeichnung "Little Rocket Man" anspielen, mit der sich US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr mehrmals auf Kim und dessen Raketenprogramm bezogen hatte. Pompeo, der am Freitag in Pjöngjang landete, bringe außer der CD auch einen Brief Trumps mit, berichtete die südkoreanische Zeitung "Chosun Ilbo" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen in Washington. Die Angaben blieben zunächst unbestätigt.

Kim habe sich bei seinem Gipfeltreffen mit Trump am 12. Juni in Singapur auch über die "Raketenmann"-Bezeichnung ausgelassen. Auf die Frage Trumps, ob er den Hit "Rocket Man" kenne, habe Kim aber mit einem Nein geantwortet. Trump habe sich daran erinnert und jetzt Pompeo die betreffende CD mit auf die Reise gegeben, schrieb das Blatt.

5. Juli: US-Umweltbehördenchef Pruitt zurückgetreten

Der Direktor der US-Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt, ist nach einer Serie von Skandalen zurückgetreten. Präsident Donald Trump teilte über Twitter mit, er habe das Rücktrittsgesuch Pruitts akzeptiert. Der EPA-Chef war in seiner weniger als anderthalbjährigen Amtszeit durch Vorwürfe, er habe Steuergelder zum Fenster herausgeworfen und sein Amt für persönliche Interessen missbraucht, immer wieder in die Negativschlagzeilen geraten. Trump lobte Pruitt gleichwohl dafür, dass er einen "herausragenden Job" geleistet habe. Trotz der Welle von Vorwürfen hatte Trump lange keinerlei Distanz zu Pruitt erkennen lassen. Pruitt hatte den Kurs des Präsidenten zur Lockerung von Umweltauflagen und zur Förderung der Kohlebranche getreu umgesetzt. Pruitt machte im Laufe der Monate aber vor allem mit seinen ausufernden Reisekosten von sich reden sowie mit seinem Wunsch nach zusätzlichem Sicherheitsschutz und außergewöhnlichen Lohnerhöhungen für vertraute Berater. Auch ein für ihn vorteilhaftes Mietgeschäft mit der Frau eines Lobbyisten, der mit der EPA in Verhandlungen stand, sorgte für Aufsehen.

...on Monday assume duties as the acting Administrator of the EPA. I have no doubt that Andy will continue on with our great and lasting EPA agenda. We have made tremendous progress and the future of the EPA is very bright! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2018

5. Juli: Riesiges aufblasbares Trump-Baby über London während Präsidenten-Besuch

Ein riesiger Ballon in Form eines Babys mit dem Gesicht von US-Präsident Donald Trump darf als Protestaktion während dessen Besuch in London über der Stadt schweben. Londons Bürgermeister Sadiq Khan habe grünes Licht gegeben, teilten die Organisatoren der Aktion mit. Das sechs Meter große orangefarbene Trump-Baby mit Lätzchen werde während des Besuchs zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr Ortszeit unweit des Parlamentsgebäudes in 30 Metern Höhe schweben. "Der Bürgermeister unterstützt das Recht auf friedliche Proteste und versteht, dass diese viele verschiedene Formen haben können", sagte ein Sprecher. Dennoch kam die Erlaubnis nicht ohne Weiteres: Zunächst sei das Trump-Baby nicht als seriöser Protest anerkannt worden, sagte der Aktivist Leo Murray dem Sender Sky News. "Aber dank großer öffentlicher Unterstützung für unseren Plan scheint das Bürgermeisteramt seinen Sinn für Humor wiedergefunden zu haben", sagte Murray.

5. Juli: Trump soll Einmarsch in Venezuela erwogen haben

Im August vergangenen Jahres soll Donald Trump seine außenpolitischen Berater zu der Möglichkeit eines Einmarschs in Venezuela befragt haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Zum ersten Mal soll er während eines Meetings im Oval Office mit der Idee einer Invasion gespielt haben, als es um Sanktionen gegen Venezuela ging. Er habe zur Verblüffung aller Anwesenden die Frage gestellt, ob die USA wegen der Unruhen nicht dort einfach einmarschieren könnten. Der Bericht über das bisher nicht erwähnte Gespräch soll von einem US-Beamten stammen, der mit dem Inhalt vertraut sei, schreibt AP. Als Reaktion auf den Bericht hat der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro die Armee des Landes zur Wachsamkeit aufgefordert. Diese dürfe "nicht eine Sekunde lang" nachlassen, forderte er am Mittwoch bei einer Militärveranstaltung. Es gelte, "das Leben in Frieden" zu verteidigen. Maduro sagte, er sehe sich nun in seinem Verdacht bestätigt, dass die USA einen Militärangriff gegen Venezuela planten, um an die großen Ölreserven des Landes zu kommen.

2. Juli: Ehemaliger Trump-Anwalt Cohen deutet Abkehr vom Präsidenten an

Der frühere persönliche Rechtsbeistand von US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview Hinweise gegeben, er könnte bereit sein, gegen den Präsidenten auszusagen. "Meine Loyalität gilt zuerst meiner Frau, meiner Tochter und meinem Sohn und das wird immer so sein", sagte Cohen dem Sender ABC. US-Medien interpretierten die Aussage dahingehend, dass der Jurist nicht mehr bereit sei, notfalls für Trump auch eine Gefängnisstrafe in Kauf zu nehmen und so seine Familie zu belasten.

Cohen gilt als eine Schlüsselfigur in der Affäre um das ehemalige Porno-Sternchen Stormy Daniels. Es besteht der Verdacht, dass Trump mit Hilfe von Cohen in der Endphase des Wahlkampfes 2016 Schweigegeld an die Frau bezahlt hat, um eine Affäre mit ihr nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Ermittler des FBI haben inzwischen Büro und Privaträume Cohens durchsucht und dabei Material sichergestellt. Ob es sich dabei um Dinge handelt, die auch Trump belasten können, ist nicht bekannt.

2. Juli: Trump crasht Hochzeit in seinem Golf-Klub

Da staunten Gerald Papa, Jenna Buchholtz und ihre Hochzeitsgesellschaft nicht schlecht, als am vergangenen Freitag plötzlich Donald Trump persönlich vor ihnen stand. Das Paar feierte im Trump National Golf Course in Bedminster Township gerade seine Hochzeit, als der US-Präsident mit einem Helikopter eingeflogen kam, um ein paar Runden Golf zu spielen.

Und Trump gab sich volksnah. Er schüttelte fleißig Hände, posierte für Fotos, gratulierte dem Hochzeitspaar und drückte der Braut einen Schmatzer auf die Wange.

Lol video of President Trump crashing a wedding at Trump National Golf Club. #MAGA pic.twitter.com/OuTfNpGu30 — The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) July 2, 2018

30. Juni: Trump erwägt offenbar Truppenabzug aus Deutschland

Das US-Verteidigungsministerium prüft laut einem Medienbericht einen Abzug der rund 35.000 in Deutschland stationierten US-Soldaten. Zu den erwogenen Optionen gehöre eine Rückkehr eines Großteils der Soldaten in die USA oder die Verlegung des gesamten oder eines Teils des Kontingents nach Polen, berichtet die "Washington Post". Der Zeitung zufolge hatte US-Präsident Donald Trump die Idee eines Truppenabzugs zuvor bei einem Treffen mit Militärberatern und Vertretern des Weißen Hauses aufgebracht. Die europäischen Nato-Mitglieder seien beunruhigt über den Vorgang und versuchten zu klären, ob Trump es ernst meine oder die Drohung mit einer Truppen-Neustrukturierung eine Verhandlungstaktik im Vorfeld des Nato-Gipfels im Juli sei.

Laut "Washington Post" handelt es sich bislang lediglich um eine interne Studie des Pentagons. Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats dementierte, eine Analyse zu einem möglichen Truppenabzug aus Deutschland angefordert zu haben. Pentagonsprecher Eric Pahon dementierte ebenfalls einen geplanten Abzug. Gleichzeitig erklärte er, die Stationierung von US-Truppen im Ausland werde regelmäßig überprüft sowie einer "Kosten-Nutzen-Rechnungen" unterzogen. Die USA seien Deutschland und der Nato weiterhin verpflichtet.

Trump hatte die Nato allerdings in der Vergangenheit immer wieder scharf kritisiert und unter anderem als "überflüssig" bezeichnet. In einem Brief an acht europäische Nato-Mitglieder forderte er diese zu höheren Verteidigungsausgaben auf. Der US-Präsident hatte wiederholt diejenigen Nato-Staaten kritisiert, die eine 2014 getroffene Vereinbarung zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu verfehlen drohen.

In Deutschland sind seit Ende des Zweiten Weltkriegs US-Soldaten stationiert. Es ist das größte Kontingent außerhalb der USA.

27. Juni: 17 Bundesstaaten klagen gegen Trumps Einreisepolitik

17 US-Bundesstaaten ziehen gemeinsam gegen Donald Trumps Ausländerpolitik vor Gericht. Die Klageschrift richtet sich gegen die Praxis, Asylsuchenden die Einreise zu verweigern und Migrantenkinder von ihren Eltern zu trennen. Der Klage schloss sich neben großen und bevölkerungsreichen Bundesstaaten wie Kalifornien und New York auch der District of Columbia in der Hauptstadt Washington an, der kein eigener Bundesstaat ist.

Das Weiße Haus widerspricht den Anschuldigungen. Asylsuchende, die sich an einem offiziellen Grenzübergang melden, würden nicht unter Strafverfolgung gestellt, sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses. Präsident Trump hatte in der vergangenen Woche ein Dekret unterzeichnet, wonach Migranten auch nicht mehr von ihren Kindern getrennt werden sollen. Er selbst bezeichnete den Erlass als vorläufig und forderte den Kongress auf, eine belastbare Migrationsgesetzgebung zu verabschieden.

26. Juni: Trump prahlt mit seiner Haarpracht

Der US-Präsident ist von seinen Haaren überzeugt. "Das ist eines der großartigen Dinge, die ich habe", sagte Trump vor Anhängern in South Carolina. "Alle haben immer gesagt, mein Haar sei unecht, es sei nicht mein Haar, ich würde eine Perücke tragen", so der 72-Jährige. "Das haben sie dann nie wieder gesagt", fuhr er fort und verwies auf den Halt seiner Frisur bei ungünstigen Witterungsverhältnissen: "Ich war Regengüssen ausgesetzt, Wind mit 100 Kilometern pro Stunde", sagte Trump. Er richtete zugleich eine Warnung an alle mit Toupet: "Wenn es nicht Euer Haar ist, kandidiert nicht, Leute", riet Trump. Trumps Arzt war in US-Medien damit zitiert worden, dass er dem früheren Immobilienmogul und TV-Star Trump über Jahre hinweg ein Haarwuchsmittel verschrieben habe.

25. Juni: Trump ätzt gegen Restaurant, das seine Sprecherin rausgeworfen hat

Die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders, ist wegen ihres Jobs aus einem Restaurant im US-Staat Virginia geflogen. Sie sei von der Eigentümerin des Red Hen-Restaurants in Lexington zum Gehen aufgefordert worden, weil sie für US-Präsident Donald Trump arbeite, schrieb die 35-Jährige auf Twitter.

Den Vorfall vom Wochenende griff nun auch der US-Präsident selbst auf. Über sein liebstes Kommunikationsmittel Twitter zog er gegen das Restaurant ordentlich vom Leder. "Das Red Hen Restaurant sollte sich mehr auf die Reinigung seiner schmutzigen Vordächer, Türen und Fenster konzentrieren (muss dringend gestrichen werden) anstatt sich zu weigern, eine feine Person wie Sarah Huckabee Sanders zu bedienen. Ich hatte immer eine Regel, wenn ein Restaurant außen dreckig ist, ist es auch innen dreckig!"

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018

25. Juni: Trump schlägt sofortige Ausweisung illegaler Einwanderer ohne Verfahren vor

Illegale Einwanderer in den USA sollen nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump künftig sofort und ohne Verfahren wieder ausgewiesen werden. "Wir können es nicht zulassen, dass all diese Leute in unser Land einmarschieren", schrieb Trump auf Twitter. "Wenn jemand reinkommt, müssen wir sie sofort, ohne Richter oder Gerichtsverfahren, dahin zurückbringen, wo sie hergekommen sind", schrieb er. Der US-Präsident schlug damit vor, dass der Staat künftig ohne den Rechtsweg mit den Migranten umgehen solle, der von der US-Verfassung für jeden Menschen garantiert wird. Fast alle der in den USA eintreffenden Migrantenfamilien haben offiziell Asyl beantragt. "Unser System spottet einer guten Einwanderungspolitik und Recht und Ordnung", twitterte Trump, der Einwanderer wiederholt mit Kriminalität in Verbindung gebracht hat.



22. Juni: Trump droht EU mit Strafzölle auf Auto-Exporte +++

US-Präsident Donald Trump hat der Europäischen Union mit weiteren Strafzöllen gedroht: Demnach will der US-Präsident Strafzölle in Höhe von 20 Prozent auf Auto-Importe aus der EU erheben, sollte diese ihre "Handelsbarrieren" gegen die Vereinigten Staaten nicht zurückfahren. Das teilte Trump via Twitter mit.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. Juni 2018

Grund für die Drohung seien die Gegenmaßnahmen der EU auf US-Strafzölle, die heute in Kraft getreten sind. Der US-Präsident hatte zuvor Strafzölle auf Stahl und Aluminium gegen die EU, Mexiko und Kanada erhoben.

20. Juni: Per Dekret: Trump beendet Trennungen von Migrantenfamilien +++

Nach Wogen der Empörung über die Trennung von Migrantenfamilien an der Grenze zu Mexiko hat US-Präsident Donald Trump das Ende dieser Praxis angeordnet. Er unterzeichnete am Mittwoch in Washington ein entsprechendes Dekret. Er wolle "Familien zusammenhalten", sagte er. Stunden zuvor hatte Trump die Beendigung des Vorgehens angekündigt und dies mit "Mitgefühl" begründet. Gleichzeitig bekräftigte er sein Ziel, mit Härte gegen die illegale Einwanderung vorzugehen.

Mit dem Ende der Familientrennungen rückte Trump von seiner bisherigen Position ab. In den vergangenen Tagen hatte er noch argumentiert, seine Regierung sei durch die Gesetzeslage dazu verpflichtet, illegal ins Land kommenden Migranten ihre Kinder wegzunehmen, um diese in Heimen unterzubringen. Allerdings gibt es kein US-Gesetz, das eine solche Praxis vorschreibt. Wegen der Familientrennungen war Trump auch mit Kritik aus den Reihen seiner Republikanischen Partei konfrontiert worden.

20. Juni: Trump will Familientrennungen per Unterschrift beenden

US-Präsident Donald Trump hat ein rasches Ende der Trennungen von Migrantenfamilien an der Grenze zu Mexiko angekündigt. Er werde "in Kürze" eine entsprechende Exekutivanordnung unterzeichnen, sagte Trump am Mittwoch in Washington. Er präzisierte damit vorherige Angaben, wonach er zum Stopp der umstrittenen Praxis "etwas unterzeichnen" wolle.

"Wir haben Mitgefühl", sagte der Präsident zu den Familientrennungen, mit denen seine Regierung vor Monaten begonnen hatte. "Wir wollen Familien zusammenhalten", betonte er.

Angesichts der massiven Kritik auch aus konservativen Kreisen an der rigorosen Praxis vollzog der Präsident damit eine Kurswende. In den vergangenen Tagen hatte er noch argumentiert, seine Regierung sei durch die Gesetzeslage dazu verpflichtet, illegal ins Land kommenden Migranten ihre Kinder wegzunehmen, um diese in Heimen unterzubringen. Allerdings gibt es kein US-Gesetz, das eine solche Praxis vorschreibt.

Kurz vor Trumps Ankündigung zu der Exekutivanordnung hatte der Republikanerchef im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, angekündigt, dass die Kongresskammer am Donnerstag über einen Gesetzentwurf zum Stopp der Familientrennungen abstimmen werde. Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums wurden allein seit Anfang Mai an der Grenze zu Mexiko mehr als 2300 Kinder von ihren Eltern getrennt.

19. Juni: US-Regierung zieht sich aus dem UN-Menschenrechtsrat zurück

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump zieht sich aus dem UN-Menschenrechtsrat zurück. Das gab die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley am Dienstag in Washington bekannt.

19. Juni: Kriminalität: Trump wirft deutschen Behörden Fälschung der Kriminalitätsstatistik vor - Merkel weist Angaben zurück

Nachdem Donald Trump nach der vorübergehenden Einigung zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Asylstreit die Bundesregierung am Montag scharf angegriffen hatte, legt er jetzt via Twitter nach - und verbreitet wieder Falschinformationen. Merkel hat die Angaben Trumps zurückgewiesen.

Der US-Präsident wirft den deutschen Behörden falsche Angaben zur Entwicklung der Kriminalität vor. Infolge der Zuwanderung habe die Kriminalität in Deutschland "um zehn Prozent" zugenommen, die deutschen Behörden wollten aber nicht "über diese Verbrechen berichten", schrieb Trump. In anderen Ländern sei es noch schlimmer. "Bleib klug, Amerika!"

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. Juni 2018

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Angaben von US-Präsident Donald Trump zu einer wachsenden Kriminalität in Deutschland zurückgewiesen. Die kürzlich vorgelegte polizeiliche Kriminalstatistik weise "leicht positive Entwicklungen" auf, sagte Merkel am Dienstag bei einem Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron im brandenburgischen Merseberg. Die Kriminalstatistik "spricht für sich", betonte Merkel.

Am Montag hatte Trump bereits behauptet, die Kriminalität in Deutschland sei infolge der Zuwanderung gestiegen, und die Menschen hierzulande würden sich gegen ihre Führung wenden.

Die Äußerungen des US-Präsidenten hatten heftige Kritik in den sozialen Netzwerken hervorgerufen. Auch der jüngste Tweet löste wieder Tausende Reaktionen aus.

Die Bundesregierung äußerte sich bislang nicht zu den Tweets aus dem Weißen Haus.

Laut der im Mai vom Bundesinnenministerium vorlegten Statistik sank die Kriminalität in Deutschland im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Wert seit 25 Jahren. Demnach wurde 2017 rund 5,8 Millionen Straftaten aktenkundig, das entspricht rund 7000 Fällen pro 100.000 Einwohnern.

19. Juni: Trump droht China mit weiteren Strafzöllen - Peking kündigt Vergeltung an

Nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump bewegen sich China und die USA auf einen handfesten Handelskrieg zu. Peking kündigte Vergeltung an, kurz nachdem das Weiße Haus die Prüfung von weiteren Zöllen in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar (172,3 Milliarden Euro) in Auftrag gab. Trump wies seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer an, entsprechende Produkte zu bestimmen.

"Die Vereinigten Staaten initiieren einen Handelskrieg und verletzen die Gesetze des Marktes", sagte ein Sprecher des Pekinger Handelsministeriums. Verhielte sich das Weiße Haus weiterhin "irrational", würden "entschlossene Gegenmaßnahmen folgen".

18. Juni: Donald Trump ordnet Schaffung von Weltraumarmee an

US-Präsident Donald Trump hat das Pentagon aufgefordert, unverzüglich mit der Schaffung einer eigenen Weltraumarmee zu beginnen. Diese solle unabhängig von der Luftwaffe sein und als eigenständiger sechster Arm der US-Streitkräfte bestehen, sagte Trump am Montag zum Auftakt eines Treffens des Nationalen Raumfahrtrats im Weißen Haus.

"Zur Verteidigung Amerikas reicht eine einfache Präsenz im Weltraum nicht, wir müssen den Weltraum dominieren", sagte Trump. Der Kongress debattiert seit Jahren über die Schaffung einer "space force", will diese aber der US-Luftwaffe angliedern. Trump hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, Astronauten wieder zum Mond und später auch zum Mars schicken zu wollen.

18. Juni: Trump mischt sich in deutsche Asyldebatte ein

In der Diskussion um die künftige Asylpolitik der Bundesregierung mischt jetzt auch US-Präsident Donald Trump mit. Via Twitter erklärte der Republikaner, die Menschen in Deutschland würden sich gegen ihre Führung wenden. Die Kriminalität in Deutschland sei sehr hoch. "Es ist ein großer Fehler in Europa gemacht worden, als es Millionen Menschen hineinließ, die die Kultur heftig verändert haben", so Trump. Und weiter: "Wir wollen nicht, dass das, was in Europa mit der Immigration geschieht, auch bei uns passiert."

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Juni 2018 We don’t want what is happening with immigration in Europe to happen with us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Juni 2018

Ganz recht hat Donald Trump mit seiner Aussage jedoch nicht: Die angezeigten Straftaten in Deutschland sind nach Zahlen des Bundeskriminalamtes im Jahr 2017 um fast zehn Prozent zurückgegangen.

Trump steht zurzeit selbst wegen seiner Migrationspolitik unter Druck.

16. Juni: Trump soll Japan mit "25 Millionen Mexikanern" gedroht haben

Nach dem Eklat beim G7-Gipfel in Kanada sind weitere irritierende Äußerungen von US-Präsident Donald Trump bekannt geworden. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtete, sagte Trump bei einem Gespräch über Einwanderung zu Japans Regierungschef Shinzo Abe: "Shinzo, du hast dieses Problem nicht, aber ich kann dir 25 Millionen Mexikaner schicken und du wirst sehr bald nicht mehr im Amt sein." Trumps Bemerkung habe im Raum für Irritationen gesorgt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf einen EU-Vertreter. Später habe Trump dann über den Iran und Terrorismus geredet und zu Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gesagt: "Du müsstest darüber Bescheid wissen, Emmanuel, weil alle Terroristen in Paris sind."

Dem Bericht zufolge bezeichnete Trump zudem EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mehrfach als "brutalen Killer". Der US-Präsident bezog sich demnach auf milliardenschwere Kartell- und Steuerstrafen für US-Technologiekonzerne in der EU. Am Freitag hatte Trump Berichte über ein Zerwürfnis mit den anderen Gipfelteilnehmern zurückgewiesen.

15. Juni: Gericht steckt Trumps Wahlkampf-Chef Paul Manafort in Haft

Einer der früheren Wahlkampfchefs von US-Präsident Donald Trump kommt ins Gefängnis. Ein Gericht in Washington entschied, dass Paul Manafort bis zu seinem Prozess wegen mutmaßlicher Geldwäsche und Steuerhinterziehung hinter Gitter muss. Bislang war er unter Auflagen auf freiem Fuß.

14. Juni: New Yorker Justiz verklagt Trump wegen seiner Stiftung

Der US-Bundesstaat New York hat Präsident Donald Trump wegen der mutmaßlich illegalen Verwendung von Geldern aus seiner Familienstiftung verklagt. Die am Donnerstag veröffentlichte Klage richtet sich auch gegen seine beiden ältesten Söhne Donald junior und Eric sowie seine Tochter Ivanka. Die Trump-Familie soll gegen die für gemeinnützige Stiftungen geltenden Gesetze verstoßen haben.

Generalstaatsanwältin Barbara Underwood wirft der Trump-Stiftung vor, Gelder für die "persönlichen und geschäftlichen" Interessen Trumps zweckentfremdet zu haben. So soll die Stiftung unter anderem Gelder für die Wahlkampagne des heutigen Präsidenten abgezweigt haben.

Underwood verlangt die Erstattung einer Summe von 2,8 Millionen Dollar (2,4 Millionen Euro) und die Schließung der Stiftung. Außerdem soll es Trump für einen Zeitraum von zehn Jahren verboten werden, dem Verwaltungsrat einer wohltätigen Organisation mit Sitz in dem Bundesstaat anzugehören.

14. Juni: Sanders widerspricht Gerüchten über Rücktritt

Die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders, hat einem Bericht widersprochen, wonach sie das Weiße Haus Ende des Jahres verlassen wolle. Der Sender CBS News hatte am Mittwochabend (Ortszeit) berichtet, Sanders habe Freunde darüber informiert, dass sie sich Ende des Jahres aus der Regierungszentrale zurückziehen wolle. Sanders schrieb dazu auf Twitter: "Weiß @CBSNEWs etwas über meine Pläne und meine Zukunft, das ich nicht weiß?".

Die 35-Jährige erklärte, sie sei gerade auf einer Kindergartenabschlussfeier ihrer Tochter gewesen, als der Sender den Bericht veröffentlicht habe. Sie selbst sei nicht gefragt worden. Sie fügte hinzu, dass sie ihre Arbeit liebe und sich geehrt fühle, für Trump zu arbeiten.

Does @CBSNews know something I don’t about my plans and my future? I was at my daughter’s year-end Kindergarten event and they ran a story about my “plans to leave the WH” without even talking to me. I love my job and am honored to work for @POTUS — Sarah Sanders (@PressSec) June 14, 2018

Ein Rückzug Sanders' würde einen herben Rückschlag für Trump bedeuten. In den vergangenen Monaten sorgten mehrere Abgänge und Personalwechsel für negative Schlagzeilen. Ende März verließ die Kommunikationschefin Hope Hicks das Weiße Haus. Sie war eine enge Vertraute Trumps. Sanders hatte den Posten der Sprecherin im Juli des vergangenen Jahres übernommen, nachdem Sean Spicer verärgert hingeschmissen hatte. Anders als ihr Vorgänger stand sie bislang immer in Trumps Gunst.

Sie gilt als äußerst loyal gegenüber dem Präsidenten und versteht es, dessen rigorose Haltung gegenüber Journalisten eins zu eins zu transportieren. In den regelmäßigen Pressekonferenzen des Weißen Hauses tritt sie oft äußerst aggressiv auf. Viele Fragen beantwortet sie nur ausweichend - oder gar nicht. Immer wieder verspottet sie einzelne Journalisten oder Medien. Im Unterschied zu Spicer wirkt sie bei ihren Auftritten sehr selbstbewusst, Nervosität zeigt sie selten.

CBS stützte sich bei dem Bericht auf Quellen im Weißen Haus sowie auf Personen, die der Regierung nahestünden. Der Sender berichtete zudem, dass auch der stellvertretende Regierungssprecher Raj Shah über einen Rückzug nachdenke. Weder Sanders noch Shah hätten auf Anfragen reagiert, hieß es in dem Bericht weiter.

13. Juni: Nordkorea und die USA feiern "historischen Gipfel"

Die Regierungen in den USA und Nordkorea feiern am Tag nach dem Gipfel von Singapur ihre politische Leistung für den Frieden in der Welt. "Die Welt hat einen großen Schritt zurück vor einer nuklearen Katastrophe gemacht. Keine Raketenstarts mehr, keine Nukleartests oder -Forschung mehr!", schrieb Trump am Mittwoch noch vom Rückflug in die USA aus auf Twitter. Trump dankte Kim für dessen "wagemutigen ersten Schritt zu einer neuen hellen Zukunft" für sein Volk. "Unser beispielloses Treffen - das erste zwischen einem amerikanischen Präsidenten und einem Führer Nordkoreas - beweist, dass echte Änderungen möglich sind", twitterte der US-Präsident.

Auch die nordkoreanische Staatsagentur KCNA feierte den "historischen Gipfel" von Singapur und sprach von einem "radikalen Wendepunkt" in der angespannten Beziehung der beiden Länder. Anders als der völlig euphorisch wirkende Trump machte Kim Jong Un, der vom US-Präsidenten auch nach Washington eingeladen wurde, die Denuklearisierung nach Angaben der Staatsmedien ausdrücklich vom Ende der Feindschaft mit den USA abhängig. "Kim Jong Un hat gesagt, um Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu erreichen, sollten beide Länder davon absehen, sich gegenseitig zu bekämpfen", berichtete die amtliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Dies sollte in gegenseitigem Einverständnis erfolgen. Trump hatte nach dem Gipfel betont, einen Abbau der Sanktionen werde es erst geben, "wenn wir sicher sind, dass die Atombomben keine Größe mehr sind".

Trumps Einladung in die USA nahm Kim den Staatsmedien zufolge an. Er wolle Trump "zu gegebener Zeit" auch nach Pjöngjang einladen, berichtete KCNA. Die "beiden Top-Führer" hätten die gegenseitigen Einladungen "erfreut angenommen".

11. Juni: Trump greift Deutschland wegen Verteidigungsausgaben an

US-Präsident Donald Trump hat Deutschland in einer Reihe von Tweets erneut offen wegen seiner geringen Verteidigungsausgaben im Nato-Verbund kritisiert. "Deutschland zahlt ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes (langsam) in Richtung Nato, während wir vier Prozent von einer weit größeren Wirtschaftsleitung zahlen", schrieb Trump von Singapur aus auf Twitter. "Glaubt irgendjemand, dass das Sinn macht?", fragte Trump.

Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Juni 2018

....And add to that the fact that the U.S. pays close to the entire cost of NATO-protecting many of these same countries that rip us off on Trade (they pay only a fraction of the cost-and laugh!). The European Union had a $151 Billion Surplus-should pay much more for Military! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Juni 2018

....Germany pays 1% (slowly) of GDP towards NATO, while we pay 4% of a MUCH larger GDP. Does anybody believe that makes sense? We protect Europe (which is good) at great financial loss, and then get unfairly clobbered on Trade. Change is coming! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Juni 2018

Die USA trügen einen Großteil der Nato-Kosten zum Schutz von Ländern, die im Gegenzug auf Kosten der Vereinigten Staaten Handel trieben. "Sie zahlen nur einen Bruchteil der Kosten und lachen uns aus", schrieb Trump. "Wir beschützen Europa zu großen finanziellen Kosten, und dann werden wir beim Handel auf unfaire Weise geschröpft", fuhr Trump fort. "Veränderung kommt!".

Trump war vor seinem Aufbruch nach Singapur, wo er sich zu einem historischen Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen wird, vorzeitig vom G7-Gipfel in Kanada abgereist. Seine Zustimmung zu einer gemeinsamen Abschlusserklärung hatte er aus Ärger über Äußerungen von Kanadas Premierminister Justin Trudeau zurückgezogen und damit einen Eklat verursacht sowie das gesamte G7-Format in eine Krise gestürzt.

9. Juni: Trudeau überrascht Trump mit besonderem Gastgeschenk

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat Donald Trump beim G7-Gipfel führender Wirtschaftsnationen mit einem besonderen Gastgeschenk überrascht. Trudeau überreichte Trump bei einem bilateralen Treffen am Rande des Gipfels ein altes, gerahmtes Foto, auf dem ein Hotel in Kanada zu sehen ist, das einst Trumps Großvater gehörte. Es sei ein "großartiger Moment" gewesen, als Trudeau Trump das Bild überreichte, schrieb Trumps Sprecherin Sarah Sanders beim Kurznachrichtendienst Twitter und veröffentlichte ein Foto der beiden bei der Übergabe.

Great moment between @JustinTrudeau and @POTUS when he gave him picture of the President’s grandfather’s hotel in Canada. #G72018 pic.twitter.com/mtl5c7QPB3 — Sarah Sanders (@PressSec) June 9, 2018

Das Hotel stand Anfang des 20. Jahrhunderts Medienberichten zufolge im Ort Bennett in der westkanadischen Provinz British Columbia, der heute nicht mehr existiert. Trumps Großvater Fred war aus Deutschland ausgewandert und über New York und die US-Westküste in Kanada gelandet, angezogen vom Goldrausch. Gemeinsam mit einem Partner eröffnete er in Bennett ein Hotel, das auch Restaurant und Bar war. Später siedelte er es in die Stadt Whitehorse um. Das Geschäft lief den Berichten zufolge glänzend und die Einnahmen lieferten den Grundstock für das heutige Immobilien-Imperium der Trumps.

8. Juni: Trump will Russland in die G7 zurückholen

US-Präsident Donald Trump will den Kreis der G7 wieder um Russland erweitern. "Russland sollte am Verhandlungstisch sitzen", sagte Trump am Freitag in Washington vor seinem Abflug zum Treffen der sieben führender Wirtschaftsmächte in Kanada. "Es waren die G8 und Russland sollte wieder dabei sein", betonte Trump.

Die Aufgabe sei es, die Welt zu organisieren, und dazu werde Russland gebraucht. "Ich war Russlands schlimmster Albtraum, aber Russland sollte in diesem Treffen dabei sein", sagte der US-Präsident.

Russland war 2014 wegen der Annexion der ukrainischen Krim aus der G8 ausgeschlossen worden. Weil der Status der Krim unverändert ist, war eine Rückkehr Russlands in der G7 bisher kein Thema. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas hatten sich vor dem G7-Gipfel im kanadischen La Malbaie erneut dagegen ausgesprochen.

In der deutschen Bevölkerung ist das Meinungsbild dazu gespalten: Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa sind 37 Prozent für eine G8 mit Russland, 39 Prozent dagegen, 26 Prozent zeigten sich unentschieden. Die Linke und die FDP plädieren für eine Wiederaufnahme Moskaus.

Russland selbst hatte zuletzt kein Interesse an einer Rückkehr in die G7 gezeigt. Präsident Wladinir Putin setzt stattdessen auf das größere G20-Format, in dem zum Beispiel auch China und Indien vertreten sind.

Schon vor dem Gipfel der sieben großen Industrienationen in Kanada war der Streit der G7-Partner mit Trump offen ausgebrochen. Nach Gesprächen mit dem kanadischen Gastgeber Justin Trudeau rief Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit scharfen Worten dazu auf, sich geschlossen der amerikanischen "Vormachtpolitik" zu widersetzen.

7. Juni: Trump lässt nach Treffen mit Kim Kardashian Gefängnisinsassin frei

Donald Trump hat die lebenslange Haftstrafe einer 63 Jahre alten Gefängnisinsassin verkürzt, nachdem sich Kim Kardashian bei ihm dafür eingesetzt hatte. Trump gab der Haftverkürzung Alice Marie Johnsons am Mittwoch statt, wie das Weiße Haus mitteilte. Anschließend wurde sie freigelassen. Das Treffen des Präsidenten mit dem TV-Promi hatte in der Boulevardpresse den Spitznamen "Trump-Kim-Summit" bekommen, in Anspielung auf das bevorstehende Gipfeltreffen des Republikaners mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un.

Johnson verbüßte seit 1996 eine lebenslange Gefängnisstrafe im Zusammenhang mit Drogendelikten. In einer Mitteilung des Weißen Hauses hieß es, Johnson habe die Verantwortung für ihr Fehlverhalten übernommen und sei in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine "Mustergefangene" gewesen.

Kim Kardashian zeigte sich am Mittwoch hocherfreut:

BEST NEWS EVER!!!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 https://t.co/JUbpbE1Bk0 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018

6. Juni: Trump feuert Mitarbeiterin wegen abfälliger Bemerkung über McCain

Donald Trump hat nach öffentlichem Druck eine Mitarbeiterin gefeuert, die sich abfällig über den krebskranken Senator John McCain geäußert hatte. Kelly Sadler arbeite nicht länger im Präsidentenbüro, hieß es in einer knappen Erklärung von Vize-Regierungssprecher Raj Shah. Medienberichten zufolge hatte Sadler im Mai zum Widerstand McCains gegen die zu diesem Zeitpunkt designierte CIA-Chefin Gina Haspel sagte: "Es macht nichts, er stirbt sowieso." Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte dazu dem Sender CNN, Sadler habe einen Witz machen wollen, der missraten sei. Eine offizielle Entschuldigung des Weißen Hauses für die Bemerkung gab es aber nicht. Der 81-jährige Republikaner McCain leidet an einem aggressiven Hirntumor. Er kämpft in seinem Heimatstaat Arizona gegen die Krankheit an und kann sein politisches Amt nur noch in sehr begrenztem Umfang wahrnehmen. Der Veteran des Vietnamkriegs und langjährige Senator genießt über die Parteigrenzen hinweg großes Ansehen.

2. Juni: Trump lobt "sehr netten Brief" von Kim Jong Un - obwohl er ihn nicht gelesen hat

US-Präsident Donald Trump hat vor Journalisten den "sehr netten Brief" von Kim Jong Un gelobt, der ihm von Kim Yong Chol - häufig als rechte Hand des nordkoreanischen Diktators beschrieben - übergeben wurde. Auf Nachfrage eines Pressevertreters wollte Trump nichts zu dem Inhalt des Briefes sagen, nannte ihn allerdings "sehr interessant".

Donald Trump says his letter from Kim Jong-un was “a very nice letter”.



Eight minutes later, he says he hasn’t opened it yet. pic.twitter.com/ZOgqODlsY7 — Channel 4 News (@Channel4News) 1. Juni 2018

Nur acht Minuten später beschäftigt die versammelten Journalisten eine andere Frage: Wie kommt der US-Präsident zu seinem Urteil? Auf Nachfrage eines Pressevertreters, ob er Kim Jong Un eine Antwort geschickt habe, sagte Trump plötzlich: "Ich habe den Brief gar nicht geöffnet." Demnach habe er einen Mitarbeiter seines Stabs gefragt, ob er das Schreiben öffnen solle - als Antwort aber erhalten, er könne den Brief später lesen. "Es könnte eine größere Überraschung für mich werden", so Trump weiter.

Zuvor wurde bekannt, dass der Gipfel zwischen Donald Trump und dem nordkoreanischen MAchthaber Kim Jong Un nach Angaben des US-Präsidenten nun doch am 12. Juni stattfinden werde. Er hatte das Treffen vergangene Woche abgesagt, signalisierte aber weiterhin Interesse.

1. Juni: Trump kündigt Gipfeltreffen mit Kim am 12. Juni an

Der Gipfel zwischen Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un wird nach Angaben des US-Präsidenten nun doch am 12. Juni stattfinden. Das sagte Trump am Freitag in Washington nach einem Treffen mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong Chol. "Ich denke wir werden ein Verhältnis aufbauen und das wird am 12. Juni beginnen", sagte Trump. Er hatte das Treffen vergangene Woche abgesagt. Er signalisierte aber weiterhin Interesse und beide Seiten führten an verschiedenen Orten Verhandlungen darüber.

Kim Yong Chol - häufig als rechte Hand des nordkoreanischen Machthabers beschrieben - hatte dem Präsidenten einen Brief von Kim Jong Un übergeben.Der nordkoreanische Machthaber ließ am Freitag über die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA mitteilen, er fühle sich der Denuklearisierung nach wie vor verpflichtet und hoffe, dass dieses Ziel in mehreren Schritten und im Interesse aller Seiten erreicht werden könne.

1. Juni: Justin Trudeau kritisiert US-Strafzölle von US-Regierung

Nach Ablauf zweier Schonfristen macht Donald Trump im Handelskonflikt mit Europa ernst: Die USA verhängen Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union sowie aus Mexiko und Kanada. Trump veröffentlichte am Donnerstag eine entsprechende Proklamation. Die Zölle gelten ab Freitagmorgen 06.00 Uhr (MESZ/Mitternacht Ortszeit US-Ostküste). Die EU wird darauf mit Vergeltungszöllen reagieren. Auch Mexiko und Kanada kündigten solche Maßnahmen an.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau machte unter anderem in einer Reihe von Tweets deutlich, was er von den Strafzöllen hält. Er nannte Trumps Maßnahmen "völlig inakzeptabel" und kündigte an, ab dem 1. Juli auf Güter wie Stahl und Aluminium Zölle von 25 Prozent sowie auf weitere Produkte wie Kaffee oder Ahornsirup 10 Prozent zu erheben. Eine Botschaft auf dem Kurznachrichtendienst sticht dabei besonders ins Auge. Darin schreibt Trudeau, dass "die Amerikaner unsere Partner, Freunde und Verbündeten bleiben werden." Versehen mit einem großen "aber".

Americans remain our partners, friends, and allies. This is not about the American people. We have to believe that at some point their common sense will prevail. But we see no sign of that in this action today by the US administration. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 31. Mai 2018

"Wir müssen daran glauben, dass sich irgendwann ihr gesunder Menschenverstand durchsetzen wird", hofft Trudeau mit Wink an die USA. "Aber das sehen wir heute bei der US-Regierung nicht." Wer damit gemeint sein dürfte, steht wohl außer Frage: US-Präsident Donald Trump, der die Strafzölle durch eine entsprechende Proklamation durchgesetzt hat.

Kanada ist mit seiner Kritik nicht allein. EU-Kommissionspräsident Juncker sagte, die EU vertrete weiter die Auffassung, die Zölle seien nicht gerechtfertigt und verstießen gegen die Regeln der Welthandelsorganisation. "Dies ist Protektionismus, klar und einfach", sagte Juncker. "Das ist ein schlechter Tag für den Welthandel." Die Bundesregierung nannte die Entscheidung der USA rechtswidrig und warnte vor einer Eskalation.

31. Mai: Trump empfängt Kim Kardashian im Weißen Haus

Kim Kardashian ist von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen worden. "Großartiges Treffen mit Kim Kardashian heute, haben über Gefängnisreform und Verurteilungen gesprochen", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter und fügte ein Foto bei, das ihn mit breitem Grinsen im Oval Office zeigt, Kardashian an seiner Seite.

Medienberichten zufolge sollte Kardashian, die in schwarzem Anzug und gelben Stöckelschuhen im Weißen Haus eintraf, auch Trumps Berater und Schwiegersohn Jared Kushner treffen. Kushner leitet die bislang auf der Stelle tretenden Initiativen der US-Regierung für eine Justizreform. Nach Angaben der Zeitschrift "Vanity Fair" wollte sich Kardashian bei Trump für die Begnadigung der 63 Jahre alten Alice Marie Johnson einsetzen, die eine lebenslange Freiheitsstrafe im Zusammenhang mit Drogendelikten verbüßt.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

30. Mai: Streit zwischen USA und Mexiko über Grenzmauer flammt wieder auf

US-Präsident Donald Trump und sein mexikanischer Amtskollege Enrique Peña Nieto haben sich ein Fernduell über die Finanzierung der geplanten Grenzmauer zwischen beiden Ländern geliefert. "Ich will kein Problem verursachen, aber ich sage Euch: Am Ende wird Mexiko für die Mauer bezahlen", sagte Trump bei einer Rede vor Anhängern in Nashville im Bundesstaat Tennessee. "Mexiko tut nichts, um zu verhindern, dass Menschen aus Honduras und diesen ganzen anderen Ländern kommen. Sie tun nichts, um uns zu helfen."

Die Antwort aus Mexiko ließ nicht lange auf sich warten. "Präsident Trump: NEIN. Mexiko wird NIEMALS für die Mauer zahlen. Nicht jetzt, niemals. Hochachtungsvoll, Mexiko (wir alle)", schrieb Staatschef Peña Nieto auf Spanisch und Englisch auf Twitter.

Presidente @realDonaldTrump: NO. México NUNCA pagará por un muro. Ni ahora, ni nunca.



Atentamente, México (todos nosotros). — Enrique Peña Nieto (@EPN) 30. Mai 2018

Trump will an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen, um Drogenschmuggel und illegale Einwanderung zu stoppen. Allerdings kommen die Pläne nicht recht voran. Bislang gibt es lediglich einige Prototypen in San Diego. Trump hatte seinen Anhängern stets versprochen, dass er Mexiko für das Milliardenprojekt zur Kasse bitten werde. Die Regierung in Mexiko-Stadt weist das allerdings weit von sich.

29. Mai: Trump bestätigt: Kim schickt engen Vertrauten nach New York

Donald Trump hat bestätigt, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un einen engen Vertrauten zu Unterredungen in die USA schickt. Trump schrieb auf Twitter, dass Kim Yong Chol auf dem Weg nach New York sei. Kim ist ein hoher Parteifunktionär und früherer Geheimdienstchef Nordkoreas. Trump schrieb, man habe in den Gesprächen mit Nordkorea ein "großartiges Team" zusammen. Es gebe mehrere Gespräche mit Bezug auf einen Gipfel. Damit sprach Trump ein Treffen mit Kim Jong Un an. Der US-Präsident hatte es vergangene Woche abgesagt, direkt danach wurden die Planungen aber wieder aufgenommen. Als Termin steht weiter der 12. Juni in Singapur im Raum.

28. Mai: Empörung um Ivanka-Trump-Bild mit Kind

Mit einem Foto von ihr und einem ihrer Kinder hat Ivanka Trump, Tochter und Beraterin von US-Präsident Donald Trump, eine Woge der Entrüstung ausgelöst. Ivanka Trump hatte ein Foto online gestellt, das sie mit ihrem kleinen Sohn Theodore, der noch im Schlafsack steckt, zeigt. Kritiker der Einwanderungspolitik der Trump-Regierung nahmen dies zum Anlass, die Praxis anzuprangern, dass US-Grenzbeamte illegalen Einwanderern ihre Kinder wegnehmen. "Ist es nicht einfach das Beste, Dein Kleines an Dich zu drücken - genau zu wissen, wo sie sind, sicher in Deinen Armen?", kommentierte der Komiker Patton Oswalt das Foto sarkastisch. Der Politologe Brian Klaas von der renommierten London School of Economics warf der Präsidententochter vor, ignorant zu sein. Angesichts der wachsenden Empörung, dass "kleine Kinder an der Grenze gewaltsam aus den Armen ihrer Eltern gerissen werden", sei Ivanka Trumps Foto mit Kind taktlos. Unter dem Schlagwort "#WhereAreTheChildren" (Wo sind die Kinder) erntete die Präsidentenberaterin viele weitere beißende Kommentare. Die "Null Toleranz"-Politik der US-Regierung beinhaltet, illegal Eingewanderte und ihre Kinder zu trennen.

26. Mai: Trump entscheidet, dass Telekomausrüster ZTE US-Geschäft fortsetzen darf

Der von Sanktionen betroffene chinesische Telekom-Ausrüster ZTE kann seine Geschäfte in den USA gegen Auflagen und Zahlung einer Milliardenstrafe wieder aufnehmen. Donald Trump teilte auf Twitter mit, ZTE müsse eine Strafe von 1,3 Milliarden US-Dollar (1,11 Milliarden Euro) zahlen, umfangreiche Sicherheitsgarantien abgeben sowie sein Management auswechseln. Auch müsse ZTE US-Teile kaufen. Die US-Regierung hatte das Unternehmen im April für sieben Jahre vom Zugang zu jeglichen amerikanischen Technologien ausgeschlossen. ZTE stand deshalb kurz vor der Pleite. In einem überraschenden Schritt aber kündigte Trump an, dem Unternehmen helfen zu wollen, um Arbeitsplätze zu retten. Die US-Opposition kritisierte das Vorhaben, weil Trump versprochen hatte, sich um Jobs in den USA zu kümmern.

25. Mai: Trump: Nordkorea-Gipfel könnte doch am 12. Juni stattfinden

Weniger als 24 Stunden nach seiner Absage des geplanten Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump eine Begegnung mit Kim am ursprünglich geplanten Termin am 12. Juni nicht ausgeschlossen. Nordkorea zeige sich in gegenwärtigen Gesprächen "sehr" interessiert an dem Treffen, sagte Trump in Washington. "Es könnte sogar der 12. sein", fügte Trump mit Blick auf ein mögliches Gipfeltreffen hinzu. "Sie würden es sehr gerne tun. Wir würden es gerne tun. Wir werden sehen, was passiert."

Am Donnerstag hatte Trump das für den 12. Juni in Singapur geplante Gipfeltreffen mit Kim wegen der "offenen Feindseligkeit" Pjöngjangs abgesagt. Stattdessen hatte er eine Forsetzung seiner Politik des "maximalen Drucks" und der Sanktionen gegen Nordkorea angekündigt. Nordkoreas Vize-Außenminister Kim Kye Gwan erklärte dazu, Pjöngjang sei weiter "jederzeit" zu Gesprächen bereit. Trump lobte daraufhin im Kurzbotschaftendienst Twitter die "warmherzige und produktive Erklärung" aus Nordkorea als "sehr gute Nachricht".

25. Mai: Weißes Haus verscherbelt Gedenkmünze zum vom Trump abgesagten Gipfel

Das Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump abgesagt, die Gedenkmünze zu den "Peace Talks" verkauft der Andenkenladen im Weißen Haus trotzdem - und zwar zum Sonderpreis von 59 Dollar (rund 50 Euro), herabgesetzt von 85 Dollar. Das Zierstück werde hergestellt, egal, ob der Gipfel stattfinde oder nicht, heißt es auf der Webseite des Shops. Glücklicherweise wird auf dem guten Stück nur die Jahreszahl genannt, nicht das genaue Datum. So haben die beiden politischen Hitzköpfe noch ein paar Monate Zeit, die Plaketten-Käufer glücklich zu machen. "Sollte der Gipfel nicht stattfinden, können Sie um eine Rückerstattung bitten", verspricht die Produktbeschreibung aber für alle Fälle. Die meisten Kunden hätten aber schon angegeben, "dieses Erbstück der politischen Geschichte" in jedem Fall haben zu wollen, heißt es. Allerdings wäre es dann eine Erinnerung an Geschichte, die niemals passiert ist. Hat ja auch nicht jeder.

24. Mai: West Hollywood feiert Anti-Trump-Pornostar mit "Stormy-Daniels-Tag"

Stormy Daniels ist in der kalifornischen Stadt West Hollywood für ihren Widerstand gegen Donald Trump gefeiert worden. Bürgermeister John Duran ehrte die 39-Jährige für ihre aufrechte Haltung gegen den US-Präsidenten und überreichte ihr einen symbolischen Schlüssel für die Stadt. Den 23. Mai rief er zum "Stormy-Daniels-Tag" aus. Sie habe die Attacken "des mächtigsten Mannes der Welt" mit Würde ertragen und sei zum Gegenangriff übergegangen, sagte Duran mit Blick auf den Rechtsstreit zwischen Stormy Daniels und dem US-Präsidenten. Sie fühle sich geehrt, sagte die Pornodarstellerin, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt. "Ich bin mir nicht sicher, was sich mit dem Schlüssel öffnen lässt. Ich hoffe, es ist der Weinkeller", scherzte sie bei dem Pressetermin vor einem Erotikgeschäft in der an Los Angeles grenzenden Stadt.

23. Mai: Urteil: Trump darf keine Twitternutzer blockieren

US-Präsident Donald Trump darf laut einer Entscheidung eines New Yorker Bundesgerichts niemanden auf Twitter davon abhalten, seinem Account zu folgen. Trump und sein Social-Media-Team blockieren oft unliebsame Follower seiner Nachrichten. Richterin Naomi Reice Buchwald entschied am Mittwoch, dies laufe dem ersten Verfassungszusatz zuwider, der die Meinungsfreiheit schützt.

Ein Offizieller dürfe niemanden wegen seiner oder ihrer politischen Ansichten blockieren, schrieb die Richterin laut Gerichtsunterlagen zur Begründung. Daran ändere sich auch dann nichts, wenn dieser Offizielle Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sei. Weiter hieß es in der Erklärung, es müsse allen gestattet sein, sich frei in einem interaktiven öffentlichen Raum zu engagieren, in dem Regierungshandeln dargestellt werde - und dies sei beim Account @realDonaldTrump der Fall.

Ein Institut der Columbia Universität in New York hatte im Juli 2017 gegen die Blockade von Twitternutzern durch Trump geklagt. Trump hat auf Twitter 52,2 Millionen Follower. Es ist aber nicht klar, hinter wie vielen dieser Accounts echte Menschen und hinter wie vielen Softwareroboter - sogenannte "social bots" - stecken.