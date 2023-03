"Der unschuldigste Mann in der Geschichte der USA" – Trump zieht über den Rechtsstaat her

Wahlkampfveranstaltung in Texas "Der unschuldigste Mann in der Geschichte der USA" – Trump zieht über den Rechtsstaat her

"Hexenjagd" steht auf den Schildern von Trump-Anhängern. Der frühere US-Präsident stellt sich immer wieder als Opfer der Justiz dar. Auch bei einer Wahlkampfveranstaltung in Texas erneuert er seine Behauptung – wohlwissend, dass er bald angeklagt werden könnte.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich bei einer Wahlkampfveranstaltung in Texas als Opfer völlig haltloser Anschuldigungen der Justiz präsentiert. Er habe sich "kein Verbrechen, kein Fehlverhalten" zu Schulden kommen lassen, sagte er am Samstag (Ortszeit) vor tausenden Anhängern. Dem Republikaner, der 2024 das Weiße Haus zurückerobern will, droht eine Anklage wegen einer Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin. Für seine erste große Wahlkampfkundgebung wählte Trump mit Waco einen symbolträchtigen Pilgerort für Rechtsradikale.

"Der Bezirksstaatsanwalt von New York hat unter der Federführung des 'Unrechtsministeriums' in Washington DC wegen etwas gegen mich ermittelt, das kein Verbrechen, kein Fehlverhalten, keine Affäre ist", sagte Trump in seiner Rede. Er sei Opfer von "einer Hexenjagd und erfundenen Ermittlung nach der anderen". Dahinter steckten "linksradikale Wahnsinnige". Freunde hielten ihn für den wahrscheinlich "unschuldigsten Mann" in der Geschichte der USA.

Der Fall Stormy Daniels Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg ermittelt wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gegen Donald Trump. Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, behauptet, sie habe 2006, als Trump bereits mit Melania verheiratet war, Sex mit ihm gehabt. Um zu verhindern, dass sie diese Behauptung öffentlich macht und damit womöglich Trumps Wahlkampf schadet, hatte dessen damaliger Anwalt und Fixer Michael Cohen nach eigenen Aussagen 2016 im Auftrag des damaligen Präsidentschaftskandidaten 130.000 Dollar (rund 122.000 Euro) an Daniels gezahlt. Außerdem soll Trump das Model Karen McDougal mit 150.000 Dollar ruhiggestellt haben. Der 76-Jährige hatte eine Zahlung an Daniels zunächst bestritten, später räumten er und seine Anwälte sie aber ein. Sie dementierten aber weiterhin, dass der Ex-Präsident eine Affäre mit ihr hatte.

Schweigegeld zu zahlen, ist in den USA nicht illegal. Die Anklage könnte das Geld für Daniels und McDougal aber als im Bundesstaat New York unzulässige Wahlkampfspende darstellen. Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan hat Trump bereits signalisiert, dass er strafrechtlich belangt werden könnte, indem sie ihn vergangene Woche einlud, vor einer Grand Jury auszusagen. Das Geschworenengremium muss noch darüber entscheiden, ob Anklage gegen ihn erhoben wird oder nicht.

In New York haben potenzielle Angeklagte das Recht, vor der Grand Jury Fragen zu beantworten, bevor sie angeklagt werden, aber sie sagen nur selten aus, und Trump hat das Angebot bislang nicht wahrgenommen. Das unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagende Laiengremium besteht in der Regel aus 23 Bürgerinnen und Bürgern. Eine einfache Mehrheit reicht, um für eine Anklage zu stimmen. Nachdem zunächst bereits für Dienstag oder Mittwoch eine Entscheidung der Grand Jury erwartet worden war, dürfte diese neuen Medienberichten zufolge frühestens kommende Woche fallen.

Sollte Trump tatsächlich wegen Verstößen gegen das Wahlkampfgesetz angeklagt und auch schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu vier Jahre Haft. Mehr

Donald Trump spottet über Staatsanwalt

Dem 76-Jährigen droht derzeit eine Anklage wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels im Jahr 2016. Vor einer Woche hatte Trump erklärt, dass er in dem Fall festgenommen werden solle, und seine Anhänger zu Protesten aufgerufen.

Als Tag der angeblichen Festnahme nannte er den vergangenen Dienstag. Allerdings ist bis heute keine Anklage geschweige denn Festnahme erfolgt. In den vergangenen Wochen hatten sich aber die Anzeichen verdichtet, dass Trump bald angeklagt werden könnte.

Der Rechtspopulist hat seine Attacken auf den zuständigen Oberstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, zuletzt verschärft, und ihn als "verdorbenen Psychopathen" beschimpft, "der wirklich die USA hasst". Eine Anklage könne zu "Tod und Zerstörung" führen, warnte Trump. In Waco verwendete Trump wieder seinen Spottnamen für Bragg: "Ich mochte Pferdegesicht noch nie", sagte er.

Offenbar mit Blick auf seinen mutmaßlichen Seitensprung mit Stormy Daniels sagte Trump: "Das wäre nicht diejenige. Es gibt keine. Wir haben eine großartige First Lady."

Trump geriet auch durch andere Vorfälle ins Visier von Ermittlungen. So ernannte US-Justizminister Merrick Garland im November einen Sonderermittler, der Trumps Rolle bei der Erstürmung des Kapitols im Januar 2021 untersuchen soll. Wegen der Ausschreitungen seiner Anhänger war gegen den Ex-Präsidenten ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet worden, das aber im Senat scheiterte.

Trump provoziert mit Lied von Männerchor

Trump behauptete, jeder Teil seines Lebens werde durchleuchtet wie bei niemanden sonst in der US-Geschichte. Im Publikum hielten Zuschauerinnen und Zuschauer Schilder mit dem Wort "Hexenjagd" in den Händen - der üblichen Parole Trumps. Zu Beginn seiner rund anderthalbstündigen Rede wurde das Lied "Justice for all" (Gerechtigkeit für alle) gespielt. Es wird von einem Männerchor gesungen, dessen Mitglieder wegen ihrer Beteiligung an der Kapitol-Attacke am 6. Januar 2021 verurteilt wurden. Die mit dem Song erzielten Einnahmen sind für die rechtliche Unterstützung von Angeklagten bestimmt, die sich wegen der gewaltsamen Krawalle vor Gericht verantworten müssen. In dem Lied rezitiert Trump den Treueschwur auf die USA, während der Chor die Nationalhymne singt.

Trumps Anhänger halten die gegen ihn gerichteten Vorwürfe entweder für erfunden oder für unbedeutend. "Alles wird verzerrt, um ihm ein schlechtes Image zu verpassen", sagte etwa die 49-jährige Kelly Heath in Waco. Dadurch solle Trump zum Schweigen gebracht werden.

Ein 72-jähriger Rentner namens Louis sagte: "Alle Präsidenten hatten Geliebte. Warum nicht er?" Eine andere Trump-Anhängerin sagte, die Behauptung von Stormy Daniels, sie habe Sex mit Trump gehabt, sei "keine große Sache". Die Porno-Darstellerin sei "aus dem Nichts gekommen, um zu sehen, wieviel Geld sie da rausholen kann".

Seinen Auftritt in Waco hatte Trump vorab als seine erste große Wahlkampfveranstaltung im Präsidentschaftsrennen 2024 bezeichnet. Der Veranstaltungsort sorgte bereits im Vorfeld für Aufsehen: Waco war vor 30 Jahren Schauplatz eines mehrwöchigen massiven Polizeieinsatzes gegen Anhänger der Sekte Branch Davidians, in dessen Folge mehr als 80 Menschen starben.

Die texanische Stadt wurde in der Folge zu einem Pilgerort für Rechtsextreme, die Waco als Symbol für eine tyrannische Regierung ansehen. Auf Anfragen der Nachrichtenagentur AFP zu den Gründen für die Ortswahl reagierte Trumps Kampagnenteam nicht.

Mit der Kundgebung wollte Trump seinem Wahlkampf neuen Schwung verleihen. Zwar sehen die meisten Umfragen ihn als Sieger der Vorwahlen bei den Republikanern, die Begeisterung bei den Anhängern seiner Partei ist aber nicht so groß wie von Trump erhofft.

Außerdem hat sich ein Teil der Rechten, darunter auch einige reiche Wahlkampfspender, Trumps innerparteilichem Gegner, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, zugewandt. Der 44-Jährige hat seinen Hut für die Präsidentschaftskandidatur noch nicht offiziell in den Ring geworfen.